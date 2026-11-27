Após anos de críticas, xingamentos e até uma disputa judicial, Neymar e Craque Neto fizeram as pazes na última quarta-feira, 25. O apresentador da Band visitou o instituto do jogador, em Praia Grande, no litoral paulista, acompanhado da família. A reconciliação foi marcada pela emoção de Júlio, filho caçula de Neto, que chorou ao conhecer o ídolo. Comovido com a reação do menino, o ex-jogador abraçou Neymar e pediu desculpas pelas declarações feitas ao longo dos anos. “Deus perdoa todo mundo. Quem sou eu pra não perdoar?”, respondeu o atacante do Santos.

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Nos bastidores, a aproximação teve a participação de Gabigol, que incentivou Neymar a conhecer pessoalmente o apresentador. Durante o encontro, o camisa 10 explicou que as críticas ao seu desempenho profissional não eram o problema, mas, sim, aquelas que atingiam seus familiares. “A crítica no jogo faz parte. Só que tu pegava nos pontinhos que machucava muito”, afirmou. Neto reconheceu que havia ultrapassado os limites em comentários envolvendo a mãe e a avó do atleta.

A reconciliação terminou com uma troca de presentes. Neto entregou ao jogador um quadro que retrata sua família, enquanto Júlio ganhou um par de chuteiras autografadas. Neymar ainda colocou seu helicóptero à disposição da família do apresentador para o retorno a São Paulo.

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