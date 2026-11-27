O ator Marcos Palmeira chamou atenção ao endossar uma publicação do Jornal dos Sports com duras críticas à trajetória de Neymar. O texto questiona as escolhas profissionais e pessoais do atacante e lamenta o que considera um desperdício do talento que o transformou em uma das maiores promessas do futebol brasileiro. Nos comentários da postagem no Instagram, Palmeira demonstrou concordância com a análise: “Simples assim… e triste ao mesmo tempo!”.

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A publicação relembra a saída de Neymar do Barcelona, a busca por protagonismo individual e a ausência de um título de Copa do Mundo, além de criticar o comportamento do jogador diante de cobranças. O texto também ironiza a tentativa de resgatar a imagem do jovem que encantou o país no início da carreira. “Aos 34 anos, descolore os cabelos como aos 16. Talvez procure no espelho aquele menino que encantou uma nação. Mas não há água oxigenada que descolora o calendário. Preferiu a vida de subcelebridade, o comportamento de um ex-BBB. E está tudo bem. Que insolência a nossa, cobrar futebol de um jogador de futebol”, diz um trecho.