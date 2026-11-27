Morreu na noite desta quinta-feira, 26, aos 67 anos, o ex-atacante Juary, um dos grandes ídolos da história do Santos e integrante da primeira geração dos Meninos da Vila. O ex-jogador estava internado havia cerca de um mês na Santa Casa de Poços de Caldas, em Minas Gerais, e não resistiu a um infarto, segundo informações do ge. A morte foi confirmada pelo clube alvinegro por meio de uma nota oficial divulgada nas redes sociais (leia mais abaixo).

Quem foi Juary?

Nascido em 16 de junho de 1959, em São João de Meriti, no Rio de Janeiro, Juary Jorge dos Santos Filho estreou pelo Santos em maio de 1976, aos 16 anos, em um período particularmente delicado da história do clube. Após a saída de Pelé, o time da Vila Belmiro buscava recuperar o protagonismo no futebol brasileiro. A resposta viria de suas categorias de base, com uma geração de jovens talentos que devolveria à torcida santista o prazer de acompanhar um futebol ofensivo e irreverente.

Qual foi a importância de Juary para os Meninos da Vila?

Ao lado de nomes como Pita, João Paulo e Nilton Batata, Juary foi um dos protagonistas da conquista do Campeonato Paulista de 1978, competição na qual marcou 29 gols. Apesar da baixa estatura para um centroavante — tinha 1,68 metro —, destacava-se pela velocidade, pela habilidade e pelo poder de finalização. Sua marca registrada, porém, ia além dos gols: a tradicional comemoração em que corria ao redor da bandeirinha de escanteio tornou-se um dos símbolos daquela geração. Em duas passagens pelo Santos, disputou 229 partidas e marcou 101 gols, números que o colocam como o 23º maior artilheiro da história do clube.

Como Juary fez história no futebol europeu?

O talento demonstrado na Vila Belmiro também lhe rendeu convocações para a seleção brasileira, em 1979, e abriu as portas do futebol internacional. Depois de uma passagem pelo México, Juary seguiu para a Itália, onde defendeu Avellino, Inter de Milão, Ascoli e Cremonese. Foi em Portugal, entretanto, que o brasileiro protagonizou o momento mais importante de sua carreira no exterior.

Em 27 de maio de 1987, na final da então Copa dos Campeões da Europa, em Viena, Juary saiu do banco de reservas para marcar o gol da vitória do Porto por 2 a 1 sobre o Bayern de Munique. O brasileiro garantiu aos portugueses o primeiro título da principal competição de clubes do continente, hoje conhecida como Liga dos Campeões. Naquele mesmo ano, também conquistou o Mundial Interclubes, com a vitória sobre o Peñarol, do Uruguai, em Tóquio.

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O que Juary fazia após encerrar a carreira de jogador?

De volta ao Brasil em 1988, Juary defendeu a Portuguesa e retornou ao Santos no ano seguinte. Após pendurar as chuteiras, dedicou-se à formação de jovens jogadores, inclusive nas categorias de base do clube que o projetou para o mundo. Desde agosto deste ano, trabalhava na base da Caldense, em Poços de Caldas, onde era responsável pelos treinamentos da equipe sub-15. Estava afastado das atividades havia cerca de um mês para cuidar da saúde.

Qual é o legado de Juary para o Santos?

Em nota de pesar, o Santos destacou a importância do ex-atacante para a identidade do clube. “Sentiremos muita saudade deste personagem tão único da nossa história”, declarou. Leia a nota completa:

“É com muito pesar que o Santos Futebol Clube informa o falecimento do nosso ídolo Juary. O craque nos deixou na noite desta quinta-feira, aos 67 anos.

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Juary foi um dos ícones daquela geração que eternizou a alcunha de Meninos da Vila, fazendo o Santos conquistar o Paulistão de 1978. Com o Manto Sagrado, Juary disputou 229 partidas e marcou 101 gols, tornando-se o 23º maior artilheiro do ranking santista.

Além disso, Juary teve uma grande carreira na Europa, conquistando a Champions League pelo Porto e também com passagens pela Seleção Brasileira. Após a aposentadoria, nosso ícone chegou a trabalhar nas categorias de base do clube e a participar de diversos eventos do Santos FC, sempre contribuindo com seu carisma, simpatia e com a idolatria que a nação santista nutria por ele.

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Sentiremos muita saudade deste personagem tão único da nossa história. Desejamos muita força aos familiares, amigos e aos milhões de fãs que a lenda alvinegra conquistou ao longo de sua carreira. Descanse em paz, Juary. Muito obrigado por tudo o que você escreveu com o nosso Manto Sagrado. 🖤”