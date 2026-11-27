Primeira camisa 10 da seleção brasileira feminina de futebol de areia, Letícia Villar, 33, está presa na Rússia há um ano e quatro meses. Conhecida no meio esportivo como Lelê Villar, a atleta foi detida em 23 de julho de 2025, ao atravessar a fronteira entre a Estônia e a Rússia portando haxixe, que, segundo ela, seria para consumo próprio. Em janeiro deste ano, foi condenada a cinco anos e dois meses de prisão. Nesta semana, a jogadora recorreu a uma carta ao presidente Lula (PT) para pedir ajuda.

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Natural de Minas Gerais e radicada em Vitória, no Espírito Santo, Letícia esteve entre as três finalistas do prêmio de melhor jogadora de futebol de areia do mundo em 2017. Dois anos depois, conquistou a medalha de bronze nos Jogos Mundiais de Praia, no Catar. Com passagens pelo Flamengo e pelo Barcelona, a brasileira estava a caminho de São Petersburgo para defender o Lokomotiv quando foi detida. Fora do esporte, é formada em Administração, cursava Educação Física e trabalhava como personal trainer.

Desde agosto, Letícia cumpre pena em uma colônia penal na Mordóvia. Na carta divulgada pelo G1, a brasileira relata jornadas de trabalho das 6 às 21 horas, dificuldades de comunicação com a família e episódios de racismo e homofobia. “Somos escravas disfarçadas de presidiárias”, escreveu. Nesta sexta-feira, 27, Bruna Villar, irmã da atleta, recorreu às redes sociais para mobilizar o público em favor de seu retorno. O Itamaraty informou que acompanha o caso.

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