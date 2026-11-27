O técnico Dorival Júnior e o executivo de futebol Rafinha anunciaram que deixarão o São Paulo ao término da temporada de 2026. A decisão foi comunicada durante entrevista coletiva concedida na noite desta quinta-feira, 26, após a vitória do Tricolor por 3 a 1 sobre o Remo, no Morumbis. O clube confirmou oficialmente a saída dos dois profissionais na madrugada desta sexta-feira, 27.

Como foi comunicada a saída de Dorival Júnior e Rafinha?

De acordo com o comunicado oficial do São Paulo, a decisão já havia sido informada ao presidente do clube, Harry Massis, e aos jogadores antes do anúncio público. Treinador e executivo aproveitaram a entrevista coletiva após a partida para tornar oficial o encerramento de seus respectivos trabalhos.

Quando Dorival Júnior e Rafinha deixarão o São Paulo?

Apesar do anúncio, os dois profissionais não deixarão o clube imediatamente. Ambos seguirão exercendo suas funções junto à delegação são-paulina até a última rodada do Campeonato Brasileiro, encerrando seus trabalhos ao término da temporada.

Como fica o planejamento do São Paulo para 2027?

Dorival e Rafinha também manifestaram disposição para colaborar com o planejamento do clube para a próxima temporada, mesmo sem a perspectiva de continuidade em seus respectivos cargos.

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Com as duas saídas, o São Paulo terá de definir um novo comando técnico e reorganizar seu departamento de futebol para 2027. O comunicado oficial não detalhou os motivos das despedidas nem anunciou possíveis substitutos.