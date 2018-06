Tite diz que Neymar entra no intervalo e ‘lamenta’ saída de Marquinhos

LIVERPOOL – A duas semanas da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo e na véspera do amistoso deste domingo, contra a Croácia, em Liverpool, o técnico Tite concedeu sua primeira entrevista coletiva desde que anunciou os 23 convocados para o Mundial da Rússia. Ao lado de Gabriel Jesus, que será capitão pela primeira vez, o treinador gaúcho explicou por que preferiu deixar Neymar no banco de reservas para a partida em Anfield, que começa às 11h (de Brasília), mas garantiu que o camisa 10 entrará no segundo tempo. Ele ainda incentivou a competição entre os titulare se reservas e disse que a decisão de trocar Thiago Silva por Marquinhos lhe “partiu o coração”.

“Neymar vai entrar no intervalo, essa é a nossa projeção, não sei no lugar de quem”,avisou Tite. Ele ainda disse que se a Copa do Mundo começasse hoje, o time seria o mesmo do amistoso deste domingo (Alisson, Danilo, Thiago Silva, Miranda, Marcelo, Casemiro, Fernandinho, Paulinho, Philippe Coutinho, Willian e Gabriel Jesus). Mas evitou apontar quem sai para quando Neymar estiver plenamente pronto.”Recorri à experiência de Zagallo e Parreira, que me disseram que a trajetória da Copa é que vai me mostrar o que deve ser feito, não adianta eu premeditar.”

O treinador afirmou que a decisão de trocar Marquinhos por Thiago Silva foi bastante complicada. “O Thiago entrou no time e jogou muito, assim como das outras vezes que tinha entrado no segundo tempo. Às vezes dói o coração ter de tomar uma decisão como essa, foi muito difícil. Qualquer um dos três que saísse poderia ser considerado como injusto. O Marquinhos sabe do respeito profissional e do carinho que eu tenho por ele.”

Tite ainda revelou que Daniel Alves, que ficou fora da Copa por lesão, seria o capitão do time na Rússia. Mas manteve mistério sobre quem pode erguer a taça numa eventual final. “Vai continuar o rodízio, mas os atletas com experiência maior vão ser os mais utilizados.”

Confira outras respostas do treinador:

Treinos fechados

“A decisão é minha. Eu tenho muito respeito pelo trabalho da imprensa e tento equilibrar, ter um pouco de privacidade, porque tem hora que preciso fazer uma mudança, ou dar um dura… e eu não estou todo dia bem humorado. É importante para nós ter um pouco de privacidade nestes momentos.”

Jesus x Firmino

“Há uma competição. O Gabriel está arrebentando, mas o Firmino está botando pressão. A competição é leal e a qualquer momento ele pode entrar no time.”

Saída de Renato Augusto

“Ele baixou seu nível por vários motivos, porque estava na China, porque teve problema físico… E o Fernandinho permaneceu em alto nível, entrou e entrou bem. Chamei o Renato para conversar, passei o vídeo para ele e disse que nosso objetivo imediato é retomar o padrão dele. Ele mesmo me passou informações para ajudar. Ele, inteligentemente, não teve férias e já está retomando uma condição melhor. Ele não veio para Liverpool por precaução.”