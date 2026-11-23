Personagens e histórias do futebol feminino rumo à Copa do Mundo de 2027, no Brasil

Personagens e histórias do futebol feminino rumo à Copa do Mundo de 2027, no Brasil

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A Fifa definiu os países-sede das Copas do Mundo Femininas de 2031 e 2035, que serão disputadas na América do Norte/Caribe e no Reino Unido. Os torneios terão formato ampliado com 48 seleções. Confira os detalhes das candidaturas e os estádios escolhidos.

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A Fifa confirmou nesta segunda, 23, as sedes das próximas edições da Copa do Mundo Feminina. Em anúncio realizado no Congresso Extraordinário, a entidade confirmou a realização do Mundial de 2031 nos Estados Unidos, México, Costa Rica e Jamaica, e de 2035 na Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte.

Em ambos os casos, as candidaturas conjuntas para sediar o torneio eram únicas para cada uma das edições da Copa, com aprovação dos órgãos técnicos da Fifa. Entre os países-sede, apenas os EUA receberam uma Copa do Mundo Feminina, chancelada pela Fifa, em 1999 e 2003.

A partir de 2031, os Mundiais femininos passarão a ter 48 seleções participantes. Em 2027, na edição sediada pelo Brasil, ainda serão 32 seleções.

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A proposta para o Mundial de 2031 prevê a utilização de 20 estádios em 20 cidades, sendo 14 nos EUA, quatro no México, uma na Costa Rica e uma na Jamaica.

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O plano para 2035 inclui 19 estádios em 15 cidades, sendo 11 na Inglaterra, duas na Escócia, uma no País de Gales e uma na Irlanda do Norte. O local da final indicado é o estádio de Wembley, na capital inglesa.

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Em 2028, o Reino Unido ainda recebe outro evento esportivo de grande porte, a Eurocopa masculina.