A skatista Rayssa Leal conquistou a medalha de ouro na Copa do Mundo de skate street, realizada nesta segunda-feira, 23, em Utsunomiya, no Japão, e ganhou uma declaração da namorada, a influenciadora Duda Wilken. No perfil do Instagram, a jovem publicou registros da vitória da atleta e não escondeu o orgulho. “É ela!”, escreveu. Em seguida, completou: “Meu coração transborda de orgulho! Você merece tanto”.

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As duas assumiram o relacionamento no início deste ano, após meses de especulações sobre o romance. Desde então, passaram a compartilhar momentos juntas nas redes sociais. Em junho, Rayssa chegou a enviar um buquê de flores para Duda, acompanhado de uma declaração: “Merece todas as flores do mundo”.