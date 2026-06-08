A namorada da skatista Rayssa Leal: romance à distância e prima milionária

Aos 18 anos, Rayssa Leal assumiu namoro com a influenciadora Duda Wilken, 21. A skatista medalhista olímpica declarou ser recentemente. Como ela mora em Imperatriz, interior do Maranhão, e Duda em São Paulo, a distância é o maior entrave do momento. Sempre que dá, elas arrumam um jeito de estarem juntas.

O rumor do relacionamento entre as duas começou quando a Fadinha, apelido de Rayssa, contou numa entrevista que estava namorando. Duda mora com a prima, a cantora e herdeira bilionária Vivi Wanderley, ex de Juliano Floss.

Atuando como criadora de conteúdo, Duda acumula mais de 300 mil seguidores no Instagram e quase 800 mil no TikTok. Seus conteúdos são vídeos voltados para beleza e rotina diária.

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