Há poucas dúvidas de que a aposentadoria de Cristiano Ronaldo da Seleção Portuguesa foi, para o bem ou para o mal, o fim de uma era. Aos 41 anos de idade, o camisa 7 se tornou um para-raio para as críticas nos últimos anos, chegando até a ser apontado por alguns como um problema para a equipe, devido a um suposto ego inflado. Sendo assim, era esperado que a primeira semana de Portugal pós-Cristiano contasse, finalmente, com um ambiente mais tranquilo. Não aconteceu.

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Os dois primeiros compromissos da Seleção das Quinas após a saída do atacante causaram intensa e imediata repercussão. Contra a Dinamarca, os lusos sofreram sua pior derrota desde 2018, perdendo de 4×1 em um jogo que contou com uma fria homenagem a CR7. Na sequência, contra o País de Gales, nem mesmo uma vitória por 3×2 foi suficiente para levar paz, já que gestos de companheiros de equipe foram apontados por torcedores como um suposto desrespeito a Cristiano.

Clima tenso

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A instabilidade gera desconforto para o treinador da equipe, Jorge Jesus, que, apesar de um bom início de trabalho, com cinco vitórias e uma derrota em seis jogos, é visto como um dos responsáveis pela aposentadora do ídolo histórico. Informações divulgadas pelo jornal americano The Athletic apontam que chegou a se criar um clima de rivalidade entre técnico e jogador nos meses de outubro e novembro, principalmente pelo apoio que Cristiano tem junto à mídia local. Nem mesmo a aposentadoria do jogador foi suficiente para acalmar os ânimos, com jogadores, ex-atletas e até a mãe de Ronaldo criticando a falta de cuidado com a imagem do camisa 7.

“Eles o enganaram”, disparou Dolores Aveiro, que se disse feliz com a derrota para a Dinamarca. “Foi mais do que merecida. Eu estava feliz”, completou ela, que também se disse insatisfeita com a forma como Cristiano foi homenageado na partida. A Federação Portuguesa fez com que todos os jogadores saíssem do túnel com uma camisa com o nome de Ronaldo — embora fontes ouvidas pelo The Athletic apontem que muitos têm “opiniões pessoais” acerca dos últimos anos ao seu lado —, acompanhados de uma ovação de pé feita pelos torcedores, que ergueram uma faixa de “obrigado” nas arquibancadas.

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Cristiano não compareceu ao evento, e o jornal americano aponta que ele não queria aquela homenagem. Embora o jogador não tenha feito declarações públicas sobre o tema, sua mãe teve menos pudor. “A homenagem deveria ter sido feita diante dele, não sem ele. Ele não era respeitado (na seleção), nem mesmo pelos companheiros de equipe”, afirmou ela, que ainda encontrou tempo para criticar Jesus: “Meu relacionamento com Jorge Jesus? É igual ao dele (Cristiano)”.

As declarações viraram um assunto imediato na coletiva de imprensa após a derrota para os dinamarqueses. “Agora tenho que responder à mãe do Cristiano Ronaldo?”, questionou Jesus, com ironia, antes de amenizar o tom: “Mãe é mãe, só tenho que respeitá-la. A mãe sempre defende os filhos, até à morte”. O técnico ainda encontrou tempo de minimizar a ausência do atacante na equipe: “(Sentir) falta de Cristiano como? Se ele já não está na Seleção? Só se for falta para me fazer companhia”, declarou.

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Piadas e indiretas

O jogo seguinte, contra o País de Gales, poderia ter sido mais tranquilo, já que veio com uma vitória por 3×2. No entanto, um gesto feito por jogadores em campo repercutiu mal junto à torcida. Assumindo a braçadeira de capitão, que historicamente pertenceu a Cristiano, João Cancelo foi filmado apontando repetidamente para a peça, enquanto o meia Bruno Fernandes brinca: “Filma aí o ‘boss’ (chefe)”, em um clima de descontração que não foi bem recebido.

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Nas redes sociais, muitos torcedores criticaram fortemente a dupla, com comentários como “boss só se for na casa dele”, “esses caras não têm noção” e “justamente os tais dois palhacinhos” — em referência a um suposto histórico de relação ruim entre os atletas. Bruno, particularmente, é apontado com frequência como desafeto de Cristiano, embora não haja nenhuma confirmação sobre tal postura.

Seja como for, o fim da passagem de Cristiano por Portugal ainda deve render debate, já que o atacante ainda não se aposentou definitivamente. Atuando pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita, o camisa 7 tem como meta final atingir os 1.000 gols, e deve atuar até o final da temporada 2026/27 para atingir tal marca.

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