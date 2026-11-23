CBF confirma horário da final da Copa do Brasil entre Grêmio e Palmeiras: veja os detalhes e como comprar ingresso
Final será no dia 6 de dezembro, no Mané Garrincha, em Brasília, com decisão inédita em jogo único
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou nesta segunda-feira, 23, o horário da final da Copa do Brasil de 2026, entre Grêmio e Palmeiras. A decisão será realizada no domingo, 6 de dezembro, às 16h (de Brasília), na Arena Mané Garrincha, na capital federal.
O confronto terá um significado especial para o futebol brasileiro. Pela primeira vez em suas 38 edições, a Copa do Brasil será decidida em partida única, abandonando o tradicional sistema de finais em jogos de ida e volta. Com o novo formato, Grêmio e Palmeiras disputarão o troféu em campo neutro, em uma decisão que promete reunir torcedores de diferentes regiões do país. A final também marcará o encerramento oficial do calendário das competições nacionais em 2026.
A Arena Mané Garrincha receberá torcedores dos dois clubes em condições iguais de ocupação, com 50% da capacidade do estádio destinada a cada torcida. Os gremistas ficarão nos setores Sul e Oeste, enquanto os palmeirenses ocuparão os setores Norte e Leste.
Quanto custam os ingressos para Grêmio x Palmeiras?
Os valores variam conforme o setor escolhido e a modalidade de ingresso. Confira a tabela de preços:
Torcida do Grêmio
- Superior Sul: R$ 189 (meia), R$ 219 (solidária) e R$ 378 (inteira).
- Superior Oeste: R$ 249 (meia), R$ 289 (solidária) e R$ 498 (inteira).
- Inferior Sul: R$ 309 (meia), R$ 359 (solidária) e R$ 618 (inteira).
- Inferior Oeste: R$ 399 (meia), R$ 449 (solidária) e R$ 798 (inteira).
Torcida do Palmeiras
- Superior Norte: R$ 189 (meia), R$ 219 (solidária) e R$ 378 (inteira).
- Superior Leste: R$ 249 (meia), R$ 289 (solidária) e R$ 498 (inteira).
- Inferior Norte: R$ 309 (meia), R$ 359 (solidária) e R$ 618 (inteira).
- Inferior Leste: R$ 399 (meia), R$ 449 (solidária) e R$ 798 (inteira).
Como comprar os ingressos para a final da Copa do Brasil?
A comercialização das entradas ocorre exclusivamente pela internet. Para efetuar a compra, os torcedores devem seguir as seguintes etapas:
- Acessar a plataforma de cadastramento facial uGo e registrar a biometria.
- Entrar no site oficial da Bilheteria Digital.
- Localizar o evento da final da Copa do Brasil entre Grêmio e Palmeiras.
- Selecionar o setor destinado à torcida do clube.
- Informar os dados solicitados e escolher a modalidade de ingresso.
- Finalizar o pagamento conforme as opções disponibilizadas pela plataforma.
O cadastramento facial é obrigatório para todos os torcedores, inclusive crianças. O acesso ao estádio será realizado por meio de reconhecimento biométrico.