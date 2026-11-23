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A CBF confirmou a data e o horário da histórica final da Copa do Brasil de 2026 entre Grêmio e Palmeiras, que será decidida em partida única no Mané Garrincha. Confira os detalhes do duelo, os valores dos ingressos e o passo a passo com biometria facial para garantir seu lugar na decisão.

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A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou nesta segunda-feira, 23, o horário da final da Copa do Brasil de 2026, entre Grêmio e Palmeiras. A decisão será realizada no domingo, 6 de dezembro, às 16h (de Brasília), na Arena Mané Garrincha, na capital federal.

O confronto terá um significado especial para o futebol brasileiro. Pela primeira vez em suas 38 edições, a Copa do Brasil será decidida em partida única, abandonando o tradicional sistema de finais em jogos de ida e volta. Com o novo formato, Grêmio e Palmeiras disputarão o troféu em campo neutro, em uma decisão que promete reunir torcedores de diferentes regiões do país. A final também marcará o encerramento oficial do calendário das competições nacionais em 2026.

A Arena Mané Garrincha receberá torcedores dos dois clubes em condições iguais de ocupação, com 50% da capacidade do estádio destinada a cada torcida. Os gremistas ficarão nos setores Sul e Oeste, enquanto os palmeirenses ocuparão os setores Norte e Leste.

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Quanto custam os ingressos para Grêmio x Palmeiras?

Os valores variam conforme o setor escolhido e a modalidade de ingresso. Confira a tabela de preços:

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Torcida do Grêmio

Superior Sul: R$ 189 (meia), R$ 219 (solidária) e R$ 378 (inteira).

Superior Oeste: R$ 249 (meia), R$ 289 (solidária) e R$ 498 (inteira).

Inferior Sul: R$ 309 (meia), R$ 359 (solidária) e R$ 618 (inteira).

Inferior Oeste: R$ 399 (meia), R$ 449 (solidária) e R$ 798 (inteira). Continua após a publicidade

Torcida do Palmeiras

Superior Norte: R$ 189 (meia), R$ 219 (solidária) e R$ 378 (inteira).

Superior Leste: R$ 249 (meia), R$ 289 (solidária) e R$ 498 (inteira).

Inferior Norte: R$ 309 (meia), R$ 359 (solidária) e R$ 618 (inteira).

Inferior Leste: R$ 399 (meia), R$ 449 (solidária) e R$ 798 (inteira). Continua após a publicidade

Como comprar os ingressos para a final da Copa do Brasil?

A comercialização das entradas ocorre exclusivamente pela internet. Para efetuar a compra, os torcedores devem seguir as seguintes etapas:

Acessar a plataforma de cadastramento facial uGo e registrar a biometria. Entrar no site oficial da Bilheteria Digital. Localizar o evento da final da Copa do Brasil entre Grêmio e Palmeiras. Selecionar o setor destinado à torcida do clube. Informar os dados solicitados e escolher a modalidade de ingresso. Finalizar o pagamento conforme as opções disponibilizadas pela plataforma. Continua após a publicidade

O cadastramento facial é obrigatório para todos os torcedores, inclusive crianças. O acesso ao estádio será realizado por meio de reconhecimento biométrico.