O conteúdo do vídeo que fez Willian José ser afastado em definitivo do Bahia
Centroavante fez publicação nas redes sociais logo após vitória de Lula (PT) nas eleições
Após repostar vídeo com ataques ao Nordeste, atacante Willian José, 34 anos, foi afastado de vez do Bahia.
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O Ministério Público do estado (MP-BA) abriu procedimento para apurar suspeita de xenofobia, conduzido pela Promotoria de Justiça de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa. Willian José divulgou pedido de desculpas afirmando que errou ao compartilhar o vídeo e negou xenofobia.
Centroavante divulgou nas redes sociais vídeo de um influenciador com críticas ao Nordeste logo após vitória de Lula (PT) nas eleições. Ex-São Paulo, Santos e Grêmio, jogador tem contrato com o tricolor baiano até o fim do ano, mas não defenderá mais o clube. Willian José havia perdido a titularidade para o argentino Alejo Véliz no segundo semestre e não entrava em campo desde 11 de outubro.