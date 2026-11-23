Após repostar vídeo com ataques ao Nordeste, atacante Willian José, 34 anos, foi afastado de vez do Bahia.

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O Ministério Público do estado (MP-BA) abriu procedimento para apurar suspeita de xenofobia, conduzido pela Promotoria de Justiça de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa. Willian José divulgou pedido de desculpas afirmando que errou ao compartilhar o vídeo e negou xenofobia.

Centroavante divulgou nas redes sociais vídeo de um influenciador com críticas ao Nordeste logo após vitória de Lula (PT) nas eleições. Ex-São Paulo, Santos e Grêmio, jogador tem contrato com o tricolor baiano até o fim do ano, mas não defenderá mais o clube. Willian José havia perdido a titularidade para o argentino Alejo Véliz no segundo semestre e não entrava em campo desde 11 de outubro.