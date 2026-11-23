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Roger Federer e João Fonseca comandam o On Clubhouse Nights, evento gratuito no Pacaembu em 5 de dezembro. A iniciativa une tênis de exibição e música na capital paulista. Com ingressos limitados, a distribuição começa nesta segunda-feira. Confira todos os detalhes.

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Os fãs de tênis terão a oportunidade de acompanhar de perto dois nomes de destaque do esporte em um evento gratuito em São Paulo: o suíço Roger Federer e o brasileiro João Fonseca participam, no dia 5 de dezembro, da primeira edição brasileira do On Clubhouse Nights, iniciativa da marca esportiva suíça On que combina partidas de tênis e atrações musicais.

O encontro será realizado no Ginásio Poliesportivo da Mercado Livre Arena Pacaembu, na capital paulista. Os dois tenistas serão coanfitriões da noite e participarão de uma partida de exibição, em um formato diferente dos jogos tradicionais do circuito profissional. A programação também contará com uma atração musical, ainda não anunciada.

A abertura dos portões está prevista para as 18h, com início do evento às 20h. A entrada é gratuita, mas os ingressos são limitados e começam a ser disponibilizados nesta segunda-feira, 23, pela plataforma de eventos da On. A organização recomenda que os interessados acompanhem as redes sociais oficiais da marca para obter informações sobre a retirada das entradas.

Esta será a primeira edição do On Clubhouse Nights no Brasil. O projeto da marca suíça propõe aproximar o tênis de outras manifestações culturais, como música e moda, transformando a quadra em um espaço de entretenimento. O evento já teve edições em cidades como Nova York, Miami e Paris. Federer, que encerrou a carreira profissional em 2022, conquistou 20 títulos de Grand Slam ao longo da trajetória. Já Fonseca, de 20 anos, é um dos principais nomes da nova geração do tênis brasileiro.

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