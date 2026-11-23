Companheiras no Mundial Sub-20, Gisele, do Grêmio, e Evelin Bonifácio, do Santos, disputam espaço no ataque da Seleção Brasileira de olho na Copa do Mundo de 2027. A gremista pode estrear pela equipe principal em 29 de novembro, no amistoso contra o Japão em Hiroshima. A santista volta à lista de Arthur Elias em busca de mais minutos em campo.

Aos 18 anos, Evelin foi chamada para a vaga de Bia Zaneratto, que sofreu uma lesão muscular. Em 2025, a atacante das Sereias da Vila marcou quatro gols em cinco jogos na Copinha e foi eleita a revelação do Paulistão Feminino. Em abril deste ano, estreou pela Seleção principal na vitória por 6 a 1 sobre a Zâmbia, em Cuiabá, pela FIFA Series.

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Gisele, de 19 anos, já estava na lista original para os amistosos. Nascida em Santo Antônio, no Rio Grande do Norte, a atacante marcou o gol da vitória do Brasil sobre a Inglaterra no Mundial Sub-20. Ao explicar a convocação, Arthur Elias destacou a intensidade da gremista e sua capacidade de atuar tanto pela ponta quanto mais perto do gol.

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Kaylane e Thaís Lima foram titulares contra a Argentina

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Em outubro, outras duas jogadoras que disputaram o Mundial Sub-20 foram titulares no empate por 2 a 2 com a Argentina, na Arena de Pernambuco. Thaís Lima, de 18 anos, goleira do Benfica, defendeu o gol brasileiro. Kaylane, meia de 17 anos do Flamengo, atuou ao lado de Kerolin e Bia Zaneratto.

Segundo a CBF, 25 das 26 jogadoras convocadas para os amistosos de junho contra os Estados Unidos já haviam defendido o Brasil na categoria sub-20. Depois da partida em Hiroshima, a Seleção volta a enfrentar o Japão em 5 de dezembro, em Okayama. Será o último compromisso de 2026 na preparação para a Copa do Mundo em casa.