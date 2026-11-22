Após 11 anos afastado dos gramados, Ronaldinho Gaúcho voltou a disputar uma partida de futebol. No último domingo, o meia de 46 anos deixou a aposentadoria para defender o Ravenna, clube da Série C italiana, em um dos movimentos mais estranhos da história recente do esporte. O resultado foi melhor do que o esperado: vitória por 2×0, participação em gol e um desempenho físico surpreendente, abrindo a possibilidade de que isso seja, de fato, uma retomada da carreira, e não apenas uma ação de marketing.

O esquisito retorno de Ronaldinho começou a ser desenhado em junho, quando o ídolo da Seleção Brasileira foi anunciado como um dos acionistas minoritários do Ravenna. A equipe do norte da Itália tem como presidente Ignazio Cipriani, um amigo de longa data do camisa 10, e a ideia inicial era de que ele integrasse um processo de expansão global da marca, com direito a participação em eventos, ações promocionais e uma entrada rápida em um jogo oficial. No entanto, o resultado acabou sendo surpreendente.

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Bola dividida

A demanda física de uma partida profissional de futebol costuma ser extremamente desgastante até para atletas em atividade, de modo que o esperado era que Ronaldinho jogasse 15 minutos do confronto contra o Forli e fosse substituído na sequência. Porém, o meia não só jogou mais do que o esperado, atuando em todo o primeiro tempo, como foi surpreendentemente bem, tentando lances de efeito, sofrendo faltas e dividindo a bola que levou ao lance do primeiro gol do Ravenna.

Quando, enfim, foi substituído, Ronaldinho foi saudado pelos companheiros e chegou a dar uma volta olímpica no pequeno Estádio Bruno Benelli, demonstrando uma empolgação que sugere que o atacante tem interesse em mais do que uma simples partida. “Eu disse ao presidente, se ele precisar de mim, eu estarei aqui. É sempre um prazer estar aqui, jogar, participar do pré-jogo no vestiário. Futebol foi sempre a coisa mais maravilhosa na minha vida”, afirmou após a partida.

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Salário de 500 mil euros

O retorno é possível, já que o jogador tem um contrato vigente com o Ravenna que inclui, além da participação em eventos e produtos licenciados, a presença em campo. Embora os valores oficiais sejam mantidos em sigilo, o jornal italiano Il Messaggero aponta que Ronaldinho tem um salário fixo de 500 mil euros por temporada (aproximadamente 3,2 milhões de reais), muito acima da média salarial da Série C da Itália, em que os vencimentos chegam, no máximo, a 100 mil euros por temporada (640 mil reais).

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Após a vitória contra o Forli, o Ravenna volta a campo neste domingo, 22, contra o Livorno. Não há confirmação sobre um possível retorno do brasileiro ao gramado na partida, mas a equipe tem pelo menos 23 até o final da temporada, e as portas estão mais do que abertas para seu retorno. “Ele me disse que gostaria muito de voltar, que se divertiu e se deu muito bem com os garotos. Da minha parte, estou totalmente disponível. Para um campeão como ele, a porta não está apenas aberta, está escancarada”, afirmou o técnico do time, Andrea Mandorlini.

Seja como for, o retorno financeiro já foi garantido, com o Ravenna embolsando 200 mil euros com a bilheteria de uma única partida, que também foi a mais assistida da história da Série C na TV italiana. Até mesmo a camisa usada pelo jogador deve gerar rendimentos, já que foi colocada a leilão após a partida — o último lance era de 34 mil reais pela peça, dado por um comprador anônimo do Qatar.

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