A história do combate ao racismo no futebol brasileiro começou muito antes das campanhas de conscientização e das punições aplicadas atualmente. O filme Camisas Negras, que estreou nesta quinta-feira, 19, véspera do Dia da Consciência Negra, revisita um dos episódios mais emblemáticos dessa trajetória: a conquista do Campeonato Carioca de 1923 pelo Vasco da Gama, com um elenco formado majoritariamente por jogadores negros e trabalhadores.

Dirigida por Jefferson Mello e com Juan Paiva, Sérgio Malheiros e Bruno Mazzeo no elenco, a produção também recupera a chamada Resposta Histórica de 1924, quando o presidente vascaíno José Augusto Prestes se recusou a excluir doze atletas da equipe, como exigia a entidade responsável pela nova liga de futebol.

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Mas o Vasco não foi o único a desafiar as barreiras raciais do esporte. Fundada em 1900, em Campinas, a Ponte Preta teve entre seus fundadores Miguel do Carmo, um jovem negro de 15 anos, apontado por pesquisadores como um dos primeiros jogadores negros do futebol brasileiro. Em 1905, o Bangu escalou Francisco Carregal, operário de uma fábrica de tecidos, em uma época em que a presença de atletas negros ainda provocava resistência.

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Em 1907, quando a Liga Metropolitana proibiu a inscrição de jogadores negros, o clube carioca se afastou da competição em protesto. No Recife, o Santa Cruz também nasceu como uma alternativa ao futebol praticado pelas elites. Fundado em 1914, o clube abriu espaço para jogadores negros e de origem humilde, que enfrentavam restrições em outras equipes da cidade.