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Um torcedor do Palmeiras morreu em São Paulo após ser empurrado por um segurança de hotel na Barra Funda. O caso ocorreu após confusão envolvendo acusação de importunação sexual e agressão com cigarro. A Polícia Civil apura as circunstâncias e a hipótese de legítima defesa.

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Um torcedor do Palmeiras morreu na noite de sábado, 21, após ser empurrado por um segurança de um hotel na Barra Funda, zona oeste de São Paulo. O homem bateu a cabeça no chão durante a queda e não resistiu aos ferimentos. O episódio aconteceu horas depois da partida entre Palmeiras e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro.

Segundo informações registradas no boletim de ocorrência, ao qual tiveram acesso a CNN Brasil e outros veículos de imprensa, ele estava hospedado no estabelecimento, localizado na Avenida Marquês de São Vicente, e consumia bebidas alcoólicas no restaurante do hotel. Uma funcionária relatou à polícia ter sido vítima de importunação sexual por parte do torcedor. Uma nota da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) afirma que policiais militares foram acionados para atender a ocorrência contra a funcionária, mas encontraram o homem já ferido.

Após o atendimento no restaurante ser encerrado, ele deixou o local, mas tentou retornar para buscar um celular que havia esquecido sobre a mesa. Durante o desentendimento com um dos seguranças, o homem, que estaria embriagado, teria encostado um cigarro aceso na orelha do funcionário, que reagiu com um empurrão. Com a queda, o homem ficou desacordado e sofreu uma parada cardiorrespiratória. O próprio vigilante acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A vítima foi encaminhada ao pronto-socorro da Santa Casa, mas não resistiu.

Câmeras de segurança do hotel registraram a ocorrência, segundo informações divulgadas pela imprensa. A hipótese de legítima defesa é considerada na investigação, mas ainda não há conclusão sobre a responsabilidade do funcionário. O caso foi registrado no 7º Distrito Policial (Lapa) como homicídio culposo, importunação sexual, injúria, lesão corporal e legítima defesa. A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte.