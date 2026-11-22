Jogos de hoje, domingo, 22 de novembro: onde assistir futebol ao vivo e horários
Fluminense, Vasco e playoffs da Série B movimentam o futebol brasileiro; Liverpool x Manchester United jogam na Inglaterra
O domingo, 22 de novembro, terá uma programação movimentada no futebol brasileiro e internacional. Liverpool x Manchester United, pela Premier League, e Barcelona x Villarreal, pelo Campeonato Espanhol, estão entre os principais confrontos europeus. No Brasil, Fluminense x Mirassol, Red Bull Bragantino x Vasco e Athletico-PR x Remo movimentam o Brasileirão, enquanto a Série B inicia os playoffs de acesso à primeira divisão.
A programação internacional começa às 8h30, com Juventus x Venezia, pelo Campeonato Italiano. Às 10h, Barcelona x Villarreal é um dos principais destaques da LaLiga, com o clube catalão tentando aproveitar o mando de campo para conquistar mais três pontos. O futebol espanhol ainda terá Racing Santander x Real Sociedad, Osasuna x Málaga e Getafe x Atlético de Madrid.
Na Inglaterra, Liverpool x Manchester United acontece às 13h30, em um dos clássicos de maior rivalidade da Premier League. O confronto coloca frente a frente dois dos clubes mais tradicionais do país e pode ter impacto importante na classificação. Antes, às 11h, Hull City x Brighton também movimenta o Campeonato Inglês.
Na Itália, Atalanta x Inter de Milão, às 16h45, encerra a programação da Serie A. O confronto reúne duas equipes acostumadas a disputar posições na parte de cima da tabela. Mais cedo, Bologna x Udinese e Sassuolo x Genoa entram em campo às 11h, enquanto Milan x Frosinone acontece às 14h.
O futebol europeu ainda terá Werder Bremen x Hamburgo, às 13h30, pela Bundesliga, além de Ajax x ADO Den Haag, às 10h30, pelo Campeonato Holandês. Na França, Paris FC x Angers, Lorient x Rennes e Olympique de Marseille x Le Mans movimentam a Ligue 1. Pela Taça de Portugal, Torreense x Benfica, às 17h45, é outro destaque do domingo.
No futebol brasileiro, a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro começa às 16h, com Athletico-PR x Remo, em Curitiba. Às 18h30, Fluminense x Mirassol movimenta o Maracanã, no Rio. Mais tarde, às 19h30, Red Bull Bragantino x Vasco encerra a programação da primeira divisão, em Bragança Paulista.
A Série B também terá confrontos decisivos neste domingo, com os jogos de ida dos playoffs de acesso. Às 16h, Criciúma x Fortaleza abre a disputa, enquanto Atlético-GO x Vila Nova, às 18h30, protagoniza um clássico goiano que vale um passo importante rumo à elite nacional. As duas eliminatórias serão decididas em partidas de ida e volta.
Confira a agenda dos principais jogos deste domingo, 22 de novembro de 2026, com horários de Brasília e canais:
FUTEBOL INTERNACIONAL
Campeonato Russo
- 08h00 – Dínamo Moscou x Krasnodar – Canal Gol Brasil e Xsports
- 10h30 – Anzhi x Spartak Moscou – BandSports
Campeonato Italiano – Serie A
- 08h30 – Juventus x Venezia – CazéTV e Disney+
- 11h00 – Bologna x Udinese – Disney+
- 11h00 – Sassuolo x Genoa – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
- 14h00 – Milan x Frosinone – SportyNet (YouTube) e Disney+
- 16h45 – Atalanta x Inter de Milão – ESPN e Disney+
Campeonato Alemão – Segunda Divisão
- 09h30 – Kaiserslautern x Dynamo Dresden – Canal GOAT e OneFootball
- 09h30 – Energie Cottbus x Hertha Berlin – Romário TV (YouTube)
- 09h30 – Karlsruher x Osnabrück – OneFootball
Campeonato Turco
- 10h00 – Konyaspor x Besiktas – Disney+
- 13h00 – Trabzonspor x Eyüpspor – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Espanhol – LaLiga
- 10h00 – Barcelona x Villarreal – CazéTV
- 12h15 – Racing Santander x Real Sociedad – CazéTV
- 14h30 – Osasuna x Málaga – CazéTV
- 17h00 – Getafe x Atlético de Madrid – CazéTV
Campeonato Holandês – Eredivisie
- 10h30 – Ajax x ADO Den Haag – ESPN 3 e Disney+
- 10h30 – Sparta Rotterdam x AZ Alkmaar – Disney+
Premier League
- 11h00 – Hull City x Brighton – ESPN e Disney+
- 13h30 – Liverpool x Manchester United – ESPN e Disney+
Campeonato Francês – Ligue 1
- 11h00 – Paris FC x Angers – CazéTV e Xsports
- 13h15 – Lorient x Rennes – CazéTV
- 16h45 – Olympique de Marseille x Le Mans – CNN Esportes (YouTube)
Campeonato Alemão – Bundesliga
- 11h30 – Augsburg x Mainz – Canal GOAT e OneFootball
- 13h30 – Werder Bremen x Hamburgo – Canal GOAT, Xsports e OneFootball
Taça de Portugal
- 17h45 – Torreense x Benfica – UOL Play
Campeonato Argentino
- 19h00 – River Plate x Lanús – Disney+
Campeonato Mexicano
- 22h00 – Pumas UNAM x Monterrey – SportyNet (TV e YouTube)
FUTEBOL NACIONAL
Campeonato Paulista Feminino
- 11h00 – Corinthians x Red Bull Bragantino – SporTV
Campeonato Paulista Feminino Sub-17 – Final
- 11h00 – Ferroviária x São Paulo – TV Brasil e Paulistão (YouTube)
Campeonato Brasileiro – Série A
- 16h00 – Athletico-PR x Remo – Premiere
- 18h30 – Fluminense x Mirassol – Record, CazéTV e Premiere
- 19h30 – Red Bull Bragantino x Vasco – SporTV e Premiere
Campeonato Brasileiro – Série B – Playoffs de acesso (jogos de ida)
- 16h00 – Criciúma x Fortaleza – RedeTV!, ESPN, Disney+ e SportyNet
- 18h30 – Atlético-GO x Vila Nova – ESPN, Disney+, Xsports e Canal GOAT