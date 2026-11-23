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Com atuação consistente no Japão, Rayssa Leal conquistou a etapa de Utsunomiya da Copa do Mundo de Skate Street. A brasileira superou rivais de peso, somou 80 mil pontos cruciais rumo a Los Angeles 2028 e retornou ao topo do circuito mundial. Confira os bastidores e as notas da vitória.

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Rayssa Leal venceu a etapa de Utsonomiya, no Japão, da Copa do Mundo de Skate Street nesta segunda, 23, com somatória de 176,03 pontos, superando a australiana Chloe Covell e a japonesa Yoshizawa Coco, que completaram o pódio em segundo e terceiro lugar, respectivamente. A skatista brasileira volta a vencer um evento da World Skate pela primeira vez desde 2024 e soma pontos na disputa por vaga para a Olimpíada de Los Angeles 2028.

Em voltas sem erros, Rayssa tirou 84,29 e 89,11, ficando com a segunda nota para o somatório final. Nas manobras, a skatista acertou a sua segunda tentativa e recebeu 86,92 dos jurados.

Chloe Covell somou a nota da sua primeira volta, 86,77, e da sua segunda manobra, 88,36, terminando com 175,13 no somatório. A atual campeã olímpica e dona da casa Coco Yoshizawa fez 85,22 em sua melhor volta e teve a melhor nota nas manobras com 89,89, mas errou a última manobra e não ultrapassou as adversárias.

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“Queria deixar meus agradecimentos. Muito obrigada a todo mundo que torceu, apoiou e incentivou. A gente está de volta ao pódio, estamos de volta ao topo. E é muito bom ver todo mundo apoiando. Tem mais campeonatos por aí, mas agora é comemorar esse”, afirmou Rayssa após conquistar o título.

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Na outra etapa da Copa do Mundo do ano, em junho, em Roma, Rayssa terminou em quinto lugar. A última vez que a atleta duas vezes medalhista olímpica havia conquistado um evento da World Skate foi em 2024, com os títulos do Olympic Qualifying Series e o Mundial de Roma daquele ano.

A Copa do Mundo é a segunda competição mais importante da Federação Internacional de Patinação e Skate (World Skate) e conta pontos para o ranking mundial, que define parte das vagas olímpicas. Com o título, Rayssa somou 80.000 pontos e subiu de sexto para quinto lugar no ranking mundial e olímpico.

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Neste ano, a maranhense de 18 anos ainda disputa o SLS Super Crown, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, entre os dias 12 e 13 de dezembro. O evento não conta pontos para o ranking olímpico, mas reúne as principais skatistas do mundo.