Em julho, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, articulou em sigilo uma proposta para transferir a exploração comercial da Copa do Mundo e de outros torneios a uma empresa com fins lucrativos por um período de até 96 anos. O projeto, denominado Fifa Forward Enterprise (FFE), previa a entrada de investidores privados liderados pela Thrive Capital, de Joshua Kushner, mas ruiu em poucos dias devido à oposição unânime de confederações como a Uefa, gerando uma crise institucional na entidade máxima do futebol.

Conforme revelado pelo jornal The Guardian, com base em documentos internos de avaliação de risco da Fifa datados de 17 de julho, a subsidiária teria todos os direitos comerciais dos eventos repassados sob licenças renováveis de 12 anos. A apuração aponta que o negócio foi avaliado em 20 bilhões de dólares, prevendo a venda de cerca de 20% de participação por 4,2 bilhões de dólares a investidores externos.

O jornal The Times e a agência Associated Press detalharam que o grupo investidor era encabeçado por Joshua Kushner — irmão de Jared Kushner, genro de Donald Trump. Os termos reservavam uma fatia de até 5% em ações como plano de incentivo para a gestão da nova companhia, o que poderia render até 50 milhões de dólares para cada bilhão agregado ao valor inicial da empresa. Além disso, o acordo previa uma multa rescisória de 250 milhões de dólares caso a Fifa buscasse outros parceiros de investimento. Segundo o The Athletic, publicação ligada ao The New York Times, Infantino chegou a discutir traços do plano com amigos durante a final da Copa do Mundo de 2026, o que ampliou o vazamento das tratativas.

Diante da repercussão, a Uefa votou por 55 a 0 a favor de um boicote às competições da Fifa, declarando que “a alma e a governança do futebol não são ativos negociáveis”. Entidades continentais como a Concacaf e a AFC também repudiaram a iniciativa. Em resposta pública, a Fifa tentou conter os danos afirmando que “ninguém está vendendo o futebol” e garantiu que os dirigentes da entidade não teriam remuneração adicional.

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Pressionado por protestos generalizados, Infantino cancelou oficialmente a FFE em 31 de julho, reconhecendo que a proposta gerou divisões que inviabilizaram seu objetivo. Dias depois, em reunião de emergência realizada no Marrocos, a Fifa admitiu erros na condução do processo e formalizou um pedido de desculpas a todas as 211 federações filiadas. Apesar do recuo, a crise avançou para a esfera jurídica: a Uefa acionou tribunais nos Estados Unidos para obter documentos da transação e embasar uma queixa-crime na Suíça contra Infantino por má gestão fraudulenta.