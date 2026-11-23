Botafogo x São Paulo no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam nesta segunda-feira, 23, pela 36ª rodada do campeonato
O Botafogo recebe o São Paulo nesta segunda-feira, 23, às 20h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.
Na 13ª colocação, com 42 pontos conquistados em 35 partidas, o Botafogo busca uma vitória para se afastar definitivamente da zona de rebaixamento. Comandada por Tite, a equipe chega pressionada após a goleada sofrida por 4 a 0 para o Corinthians, na última rodada, resultado que aumentou a cobrança sobre o treinador. O Glorioso terá o desfalque de Huguinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, mas contará com os retornos de Danilo, recuperado de lesão muscular, além de Ferraresi e Domingos Andrade, que ficaram fora da última partida após compromissos com suas seleções.
Já o São Paulo entra em campo na 12ª colocação, com 44 pontos, e busca uma vitória para encaminhar sua classificação à Copa Sul-Americana de 2027. Sob o comando de Dorival Júnior, o Tricolor paulista atravessa uma sequência de quatro partidas sem vencer e chega após a derrota por 1 a 0 para o Fluminense, no Morumbis. O treinador terá os retornos de Newton e Luciano, que cumpriram suspensão na rodada anterior, além de Bobadilla, que estava com a seleção paraguaia. Por outro lado, Rafael Tolói está fora por lesão, enquanto Artur não poderá enfrentar o Botafogo por questões contratuais, já que pertence ao clube carioca. O São Paulo também conquistou apenas uma vitória como visitante no Brasileirão.
Botafogo e São Paulo já se enfrentaram 120 vezes na história, com 47 vitórias paulistas, 43 triunfos cariocas e 30 empates. Apesar do retrospecto favorável ao Tricolor paulista, o Botafogo perdeu apenas um dos últimos 12 confrontos entre as equipes, considerando todas as competições. No último encontro, disputado em maio de 2026, os clubes empataram por 1 a 1, no Morumbis, pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir a Botafogo x São Paulo ao vivo?
A partida entre Botafogo e São Paulo terá transmissão ao vivo e exclusiva do Amazon Prime Video. O confronto acontece nesta segunda-feira, 23, às 20h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Prováveis escalações:
Botafogo: Gabriel Batista; Vitinho, Ferraresi, Arthur Chaves (Lucas Monzón) e Alex Telles; Domingos Andrade (Edenílson) e Danilo; Ziyech (Medina), Montoro e Matheus Martins; Tiquinho Soares (Arthur Cabral). Técnico: Tite.
São Paulo: Rafael; Newton, Arboleda e Osório; Pedro Lima, Bobadilla, Pablo Maia (Danielzinho), Lucas Moura e Iago; Luciano e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.
Equipe de arbitragem:
- Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG);
- Assistentes: Brígida Cirilo Ferreira (AL) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG);
- Quarto árbitro: Raimundo Rodrigues de Oliveira Júnior (CE);
- VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG);
- AVAR: Helen Aparecida Gonçalves Silva Araújo (MG);
- AVAR 2: Dewson Fernando Freitas da Silva (PA).