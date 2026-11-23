Jogos de hoje, segunda-feira, 23 de novembro: onde assistir futebol ao vivo e horários
Botafogo x São Paulo, Santos x Grêmio e Internacional x Vitória agitam o Brasileirão
A segunda-feira, 23 de novembro, será marcada por confrontos importantes na reta final do Campeonato Brasileiro e pelo encerramento de rodadas nas principais ligas europeias. No Brasil, a disputa por vagas em competições continentais e a luta contra o rebaixamento aumentam a pressão sobre os clubes. No exterior, o calendário segue movimentado, com equipes buscando pontos decisivos antes da chegada de dezembro.
A programação internacional começa às 16h45, com Monza x Fiorentina, pela Serie A italiana. Às 17h, Brentford x Everton movimenta a Premier League. A partida encerra a rodada do Campeonato Inglês e coloca em disputa três pontos importantes para a classificação. No mesmo horário, Levante x Elche se enfrentam pelo Campeonato Espanhol, enquanto Gimnasia La Plata x Newell’s Old Boys movimenta o futebol argentino.
No futebol brasileiro, a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro terá três partidas nesta segunda-feira. Às 19h30, Internacional x Vitória abre a programação nacional, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Às 20h, Botafogo x São Paulo movimenta o Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O último confronto da noite acontece às 21h, com Santos x Grêmio, na Vila Belmiro, em Santos.
Confira a agenda dos principais jogos desta segunda-feira, 23 de novembro de 2026, com horários de Brasília e canais:
FUTEBOL INTERNACIONAL
Liga dos Campeões da Ásia – Elite
- 10h45 – Neftchi Fergana x Al Hilal – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Italiano – Serie A
- 16h45 – Monza x Fiorentina – SportyNet (YouTube) e Disney+
Premier League
- 17h00 – Brentford x Everton – ESPN e Disney+
Campeonato Espanhol – LaLiga
- 17h00 – Levante x Elche – CazéTV
Campeonato Argentino
- 17h00 – Gimnasia La Plata x Newell’s Old Boys – Disney+
Campeonato Uruguaio
- 16h30 – Juventud x Defensor Sporting – Disney+
- 19h30 – Albion x Danubio – Disney+
FUTEBOL NACIONAL
Campeonato Brasileiro – Série A
- 19h30 – Internacional x Vitória – Premiere
- 20h00 – Botafogo x São Paulo – Amazon Prime Video
- 21h00 – Santos x Grêmio – SporTV e Premiere