Internacional x Vitória no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam nesta segunda-feira, 23, pela 36ª rodada do campeonato
O Internacional recebe o Vitória nesta segunda-feira, 23, às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.
Na 17ª colocação, com 38 pontos, o Internacional busca uma vitória para deixar a zona de rebaixamento e ampliar suas chances de permanência na Série A. Comandada por Eduardo Baptista, a equipe chega pressionada após a derrota por 2 a 1 para o Vasco, em São Januário, resultado que recolocou o Colorado no Z4. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Alan Patrick será desfalque na partida. Por outro lado, Thiago Maia retorna após se recuperar de uma lesão muscular. Com dois pontos a menos que o Corinthians, primeiro clube fora da zona de rebaixamento, o Internacional pode terminar a rodada fora do Z4 caso conquiste os três pontos.
Já o Vitória entra em campo na 14ª colocação, com 41 pontos, e busca uma vitória para se afastar da zona de rebaixamento e encaminhar sua permanência na elite do futebol brasileiro. Sob o comando de Rafael Lacerda, o Rubro-Negro chega embalado pelo triunfo por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, resultado que marcou a estreia do treinador à frente da equipe. A equipe terá o desfalque de Mateus Silva, suspenso, mas contará com os retornos de Luan Cândido e Laquintana, que ficaram fora da última partida por questões contratuais. O confronto também representa uma oportunidade de ampliar a vantagem sobre o Internacional, derrotado pelo Vitória por 2 a 0 no primeiro turno, no Barradão.
Onde assistir a Internacional x Vitória ao vivo?
A partida entre Internacional e Vitória terá transmissão ao vivo e exclusiva do Premiere. O confronto acontece nesta segunda-feira, 23, às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Prováveis escalações:
Internacional: Kauan Jesus; Bruno Gomes, Gabriel Mercado e Juninho; Braian Aguirre, Rodrigo Villagra, Thiago Maia e Matheus Bahia; Vitinho e Carbonero; Alerrandro. Técnico: Eduardo Baptista.
Vitória: Lucas Arcanjo; Brítez, Cacá, Luan Cândido e Jamerson (Ramon); Gabriel Baralhas, Emmanuel Martínez e Matheuzinho; Erick, Diego Tarzia (Caíque Gonçalves) e Renê. Técnico: Rafael Lacerda.
Equipe de arbitragem:
- Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES);
- Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Douglas Pagung (ES);
- Quarto árbitro: Leonardo Willers Lorenzatto (MT);
- VAR: Wagner Reway (SC);
- AVAR: Dimmi Yuri das Chagas Cardoso (AM);
- AVAR 2: Ruthyanna Camila Medeiros da Silva (PB).