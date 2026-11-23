Seleção feminina se apresenta para amistosos no Japão; quatro atletas são cortadas
Técnico Arthur Elias convoca substitutas para últimos compromissos do ano
As jogadoras da seleção feminina brasileira começaram a se apresentar para os últimos amistosos do ano nesta segunda, 23, em Hiroshima, no Japão. A equipe do técnico Arthur Elias enfrentará a seleção japonesa em dois jogos nesta data Fifa, nos dias 29 de novembro e 5 de dezembro.
Ainda na noite de domingo, 22, Angelina, do Orlando Pride, foi a primeira atleta a chegar à concentração da seleção em Hiroshima. Yaya chegou na manhã desta segunda, e Adriana, Mariza, Tayla, Natascha, Raissa Bahia e Ary Borges também chegam à noite. As demais jogadoras se apresentam na terça, 24, e quarta, 25.
Da sua lista original de convocadas, Arthur Elias precisou fazer quatro cortes: Isabela, do PSG, Bia Zaneratto, do Palmeiras, e Marília, do Cruzeiro, foram desconvocadas por lesão na coxa; a goleira Lelê, do Corinthians, foi desconvocada por questões pessoais, de acordo com a CBF.
Tainá Maranhão, do Palmeiras, Evelin, do Santos, Gabi Portilho, do San Diego Wave, e Thaís Lima, do Benfica, foram convocadas como substitutas.
Programação da seleção
A delegação da seleção brasileira fará a maior parte da preparação no Hot Staff Field Hiroshima. No dia 29 de novembro, joga o primeiro amistoso contra as anfitriãs no Estádio Edion Peace Wing.
A partida será a 50ª do técnico Arthur Elias à frente da seleção brasileira feminina. O ex-Corinthians assumiu a equipe em 2023, após a Copa do Mundo daquele ano, substituindo a sueca Pia Sundhage.
No dia 3 de dezembro, a equipe se desloca para Okayama, treina no Estádio JFE Harenokuni no dia 4 e enfrenta as adversárias no dia 5 no mesmo estádio.
Os jogos serão os últimos da seleção brasileira em 2026. No próximo ano, a equipe terá jogos na data Fifa de março e depois disputará a Copa do Mundo Feminina sediada no Brasil em junho e julho.