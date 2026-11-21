Boca Juniors vence Atlético-MG e conquista Copa Sul-Americana pela terceira vez
Ascacíbar e Merentiel marcaram gols da vitória de 2 a 0 na final disputada em Barranquilla, na Colômbia
O Boca Juniors venceu o Atlético-MG por 2 a 0 neste sábado, 21, e conquistou a Copa Sul-Americana de 2026. Santiago Ascacíbar e Miguel Merentiel marcaram os gols da decisão, disputada no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia. Com a vitória, o clube argentino voltou a levantar a taça depois de 21 anos e se tornou o primeiro tricampeão do torneio. As duas conquistas anteriores foram em 2004 e 2005.
O Boca abriu o placar aos 15 minutos do primeiro tempo, com Ascacíbar, e ampliou logo na volta do intervalo. Merentiel marcou aos dois minutos do segundo tempo. O Atlético reagiu após o segundo gol, mas não conseguiu descontar.
Na semifinal, os argentinos perderam para o Vasco por 1 a 0 na Bombonera e reverteram a desvantagem com uma vitória por 3 a 1 no Maracanã.
Para o Atlético-MG, foi o terceiro vice-campeonato consecutivo. O clube mineiro perdeu a final da Libertadores de 2024 para o Botafogo e a decisão da Sul-Americana de 2025 para o Lanús, nos pênaltis.