Daniel Alves segue investindo em sua nova fase como pastor evangélico. Em um encontro recente na Itália, o ex-jogador discursou para uma plateia de jovens, com gestos fortes e bastante interação com o público. Durante a fala, incentivou os presentes a assumir um papel ativo na disseminação da religião. “O Senhor os chamará para evangelizar”, afirmou. Ainda no discurso, reforçou a mensagem aos jovens dizendo que “são o despertar” e chegou a declarar: “Vocês profetizarão”.

(A coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Em 2023, Alves foi preso na Espanha por uma condenação por estupro, posteriormente anulada pela Justiça espanhola. Desde que deixou a prisão em 2024, ele tem demonstrado publicamente uma aproximação cada vez maior com a religião evangélica. Atualmente, participa de encontros religiosos e cultos, compartilhando relatos sobre sua trajetória espiritual.

Continua após a publicidade