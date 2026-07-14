Em culto, Daniel Alves compara felicidade na prisão à do futebol

Daniel Alves voltou a gerar polêmica nas redes sociais após um vídeo de uma pregação que ele realizou na igreja Casa De Dios, na Guatemala. O ex-atleta afirmou que era mais feliz na prisão do que na época em que jogava futebol. O famoso foi preso em 2023 sob a acusação de agressão sexual e só deixou a penitenciária em março de 2024, após o pagamento de uma fiança de um milhão de euros. A pregação intitulada Mi Papá es el GOAT (Meu pai é o maior de todos os tempos, em tradução livre) foi realizada no último dia 14 de junho.

“Ganhava milhões de euros, graças a Deus e ao futebol, mas, na prisão, ganhando 113 euros, era mais feliz do que ganhando milhões. E olha aqui, antes jogava futebol e agora estava na prisão limpando a casa, mas tinha meu pai (Deus) comigo. Dizia: ‘O que vale milhões de euros sem pai?'”, disse Daniel Alves.

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