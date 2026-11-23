Santos x Grêmio no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam nesta segunda-feira, 23, pela 36ª rodada do campeonato
O Santos recebe o Grêmio nesta segunda-feira, 23, às 21h (horário de Brasília), no Estádio do Morumbis, em São Paulo, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.
Na oitava colocação, com 50 pontos conquistados em 35 partidas, o Santos busca uma vitória para se aproximar da zona de classificação à Copa Libertadores de 2027. Comandada por Cuca, a equipe chega embalada pelo triunfo por 1 a 0 sobre o Coritiba, fora de casa, na rodada anterior. O Peixe terá o desfalque de Gustavo Henrique, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, mas contará com o retorno de Gabriel Bontempo, que estava com a Seleção Brasileira durante a última Data Fifa. O confronto também marca o retorno do Santos ao Morumbis como mandante, com expectativa de mais de 40 mil torcedores apoiando o time na reta final da competição.
Já o Grêmio entra em campo na 18ª colocação, com 38 pontos, e precisa vencer para manter vivas suas chances de permanência na Série A. Sob o comando de Renato Gaúcho, o Tricolor chega pressionado após o empate sem gols com o Bahia, na Arena do Grêmio, resultado que manteve a equipe na zona de rebaixamento. Os gaúchos estão dois pontos atrás do Corinthians, primeiro clube fora do Z4, e terão desfalques importantes, como João Pedro e Enamorado, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, Villasanti e Kannemann retornam após cumprirem suspensão. O Grêmio também tenta melhorar seu desempenho como visitante, condição na qual conquistou apenas uma vitória em 17 partidas neste Brasileirão.
Onde assistir a Santos x Grêmio ao vivo?
A partida entre Santos e Grêmio terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere. O confronto acontece nesta segunda-feira, 23, às 21h (horário de Brasília), no Estádio do Morumbis, em São Paulo, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Prováveis escalações:
Santos: Diógenes; Rodinei, João Alencar, Willian Arão e Luan Peres; Arthur Melo, Gabriel Bontempo e Philippe Coutinho; Everton Cebolinha, Neymar e Gabigol. Técnico: Cuca.
Grêmio: Weverton; Kannemann (Gustavo Martins), Balbuena e Wallace; Diego Caito, Villasanti, Noriega e Marlon; Pavón, Amuzu e Carlos Vinícius (Braithwaite). Técnico: Renato Gaúcho.
Equipe de arbitragem:
- Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC);
- Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Alexandre de Medeiros Lodetti (SC);
- Quarto árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO);
- VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO);
- AVAR: Helton Nunes (SC);
- AVAR 2: Tainan Bordignon Somensi (SC).