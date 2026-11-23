Ler Resumo





No Morumbis, o Santos recebe o Grêmio em duelo decisivo pela 36ª rodada do Brasileirão. Enquanto o Peixe mira a vaga na Libertadores, o Tricolor tenta escapar da zona de rebaixamento. Confira prováveis escalações, desfalques e onde assistir ao vivo.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O Santos recebe o Grêmio nesta segunda-feira, 23, às 21h (horário de Brasília), no Estádio do Morumbis, em São Paulo, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

Na oitava colocação, com 50 pontos conquistados em 35 partidas, o Santos busca uma vitória para se aproximar da zona de classificação à Copa Libertadores de 2027. Comandada por Cuca, a equipe chega embalada pelo triunfo por 1 a 0 sobre o Coritiba, fora de casa, na rodada anterior. O Peixe terá o desfalque de Gustavo Henrique, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, mas contará com o retorno de Gabriel Bontempo, que estava com a Seleção Brasileira durante a última Data Fifa. O confronto também marca o retorno do Santos ao Morumbis como mandante, com expectativa de mais de 40 mil torcedores apoiando o time na reta final da competição.

Já o Grêmio entra em campo na 18ª colocação, com 38 pontos, e precisa vencer para manter vivas suas chances de permanência na Série A. Sob o comando de Renato Gaúcho, o Tricolor chega pressionado após o empate sem gols com o Bahia, na Arena do Grêmio, resultado que manteve a equipe na zona de rebaixamento. Os gaúchos estão dois pontos atrás do Corinthians, primeiro clube fora do Z4, e terão desfalques importantes, como João Pedro e Enamorado, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, Villasanti e Kannemann retornam após cumprirem suspensão. O Grêmio também tenta melhorar seu desempenho como visitante, condição na qual conquistou apenas uma vitória em 17 partidas neste Brasileirão.

Continua após a publicidade

De Neymar a Infantino: os mais polêmicos do futebol em 2026

Continua após a publicidade

Onde assistir a Santos x Grêmio ao vivo?

A partida entre Santos e Grêmio terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere. O confronto acontece nesta segunda-feira, 23, às 21h (horário de Brasília), no Estádio do Morumbis, em São Paulo, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Prováveis escalações:

Santos: Diógenes; Rodinei, João Alencar, Willian Arão e Luan Peres; Arthur Melo, Gabriel Bontempo e Philippe Coutinho; Everton Cebolinha, Neymar e Gabigol. Técnico: Cuca.

Continua após a publicidade

Grêmio: Weverton; Kannemann (Gustavo Martins), Balbuena e Wallace; Diego Caito, Villasanti, Noriega e Marlon; Pavón, Amuzu e Carlos Vinícius (Braithwaite). Técnico: Renato Gaúcho.

Equipe de arbitragem:

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC);

Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Alexandre de Medeiros Lodetti (SC);

Quarto árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO);

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO);

AVAR: Helton Nunes (SC);

AVAR 2: Tainan Bordignon Somensi (SC).