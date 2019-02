Tite convoca Vinícius Junior para amistosos da seleção brasileira

O técnico Tite anunciou nesta quinta-feira, 28, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, a convocação da seleção brasileira para os primeiros amistosos de 2019, contra Panamá e República Checa, nos dias 23 e 26 de março, na Europa. A principal novidade foi a estreia de Vinícius Junior, de 18 anos, na seleção adulta.

Sensação do Real Madrid na temporada, o jogador formado pelo Flamengo formará o ataque com Éverton (Grêmio), Richarlison (Everton), Roberto Firmino (Liverpool) e Gabriel Jesus (Manchester City); Neymar, lesionado, segue fora.

Outra novidade foi a convocação do meia Felipe Anderson, do West Ham, que participou do título olímpico em 2016 e agora recebeu sua primeira chance no time adulto, aos 25 anos. Nomes constantemente chamados como Paulinho, Renato Augusto e Willian não foram lembrados, assim como Marcelo, atualmente na reserva do Real Madrid.

Os amistosos servem como preparação para a Copa América, que acontece no Brasil, entre 14 de junho e 7 de julho.

Essa é a primeira convocação da #SeleçãoBrasileira no ano, para os amistosos contra Panamá e República Tcheca! #GigantesPorNatureza 🇧🇷🇵🇦 – 23/03

🇧🇷🇨🇿 – 26/03 pic.twitter.com/z9UvBvMjIY — CBF Futebol (@CBF_Futebol) February 28, 2019

Os convocados da seleção brasileira:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Wevérton (Palmeiras)

Defensores: Dani Alves (PSG), Danilo (Manchester City), Alex Sandro (Juventus), Filipe Luís (Atlético de Madri), Eder Militão (Porto), Marquinhos (PSG), Miranda (Inter de Milão), Thiago Silva (PSG)

Meio-campistas: Allan (Napoli), Arthur (Barcelona), Casemiro (Real Madrid), Fabinho (Liverpool), Felipe Anderson (West Ham), Lucas Paquetá (Milan) Philippe Coutinho (Barcelona)

Atacantes: Everton (Grêmio), Roberto Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Manchester City), Vinícius Junior (Real Madrid), Richarlison (Everton)