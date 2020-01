Técnico Dudamel se demite da Venezuela e está perto do Atlético-MG

O técnico Rafael Dudamel pediu demissão da seleção venezuelana, segundo revelou nesta quinta-feira, 2, uma pessoa ligada ao ex-goleiro, que estava no cargo desde 2016. A decisão deve se tornar pública nas próximas horas e abre caminho para que o treinador venezuelano assine contrato com o Atlético Mineiro.

Dudamel, que também comandou a seleção venezuelana sub-20, no vice-campeonato mundial obtido em 2017, vem negociando com o clube mineiro, que terminou 2019 com Vagner Mancini como técnico interino e teve conversas frustradas com o argentino Jorge Sampaoli, ex-Santos.

A saída de Dudamel, de 46 anos, acontece 84 dias antes do início das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, já que a Venezuela estreará no dia 26 de março deste ano, em visita a Colômbia.

No comando da seleção “Vinho Tinto”, o ex-goleiro participou de 42 jogos, obtendo 12 vitórias, 17 empates e 13 derrotas. No ano passado, se destacou na Copa América do Brasil, no qual empatou com a seleção anfitriã na primeira fase e caiu nas quartas de final diante da Argentina.