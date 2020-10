Sorteio define confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil 2020

Atualizado em 1 out 2020, 12h07 - Publicado em 1 out 2020, 11h58

Por Da Redação - Atualizado em 1 out 2020, 12h07 - Publicado em 1 out 2020, 11h58

Foram definidos nesta quinta-feira, 1º, os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil de 2020, em sorteio na sede da Confederação Brasileira de Futebol, no Rio. O último campeão, Athletico Paranaense, enfrentará o atual campeão do Brasileirão, Flamengo, no confronto mais badalado, uma reedição da última Supercopa do Brasil, vencida pelo clube carioca. Os jogos serão disputados nas semanas de 28 de outubro e 4 de novembro.

Os cinco times que avançaram na quarta fase (América-MG, Atlético-GO, Botafogo, Ceará e Juventude) se juntaram às 11 equipes que entraram direto nas oitavas de final. Quem avançar entre os oito melhores garantirá 3,3 milhões de reais em premiação.

A possibilidade de haver clássicos regionais não se concretizou. Há apenas dois duelos interestaduais: Grêmio x Juventude e Palmeiras x Red Bull Bragantino. Outro destaque será o confronto entre São Paulo e Fortaleza devido à presença de Rogério Ceni, treinador do clube cearense e ídolo histórico da equipe paulista.

Os confrontos das oitavas de final:

Santos x Ceará

Juventude x Grêmio

Botafogo x Cuiabá

Fortaleza x São Paulo

Flamengo x Athletico-PR

Atlético-GO x Internacional

Palmeiras x Red Bull Bragantino

Corinthians x América-MG