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Esporte

Delegação do Senegal se pronuncia após polêmica chegada para Copa

Jogadores foram revistados ainda na área de desembarque do aeroporto

Por Giovanna Fraguito 9 jun 2026, 18h42 | Atualizado em 9 jun 2026, 19h02
Sadio Mane of Senegal gestures during the AFCON final between Morocco and Senegal at Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah, Rabat, Morocco on January 18, 2026. (Photo by Ulrik Pedersen/NurPhoto via Getty Images)
Sadio Mane of Senegal gestures during the AFCON final between Morocco and Senegal at Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah, Rabat, Morocco on January 18, 2026. (Photo by Ulrik Pedersen/NurPhoto via Getty Images) (Ulrik Pedersen/NurPhoto/Getty Images)
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A chegada da seleção de Senegal aos Estados Unidos, para a disputa da Copa do Mundo de 2026, foi marcada por polêmica. Um vídeo dos jogadores sendo revistados ainda na área de desembarque do aeroporto circulou nas redes sociais. A federação de Senegal confirmou que houve a revista e que ela foi feita em conformidade com as regras aeroportuárias vigentes nos EUA.

No vídeo, é possível ver um jogador sendo revistado com um detector de metal na pista do aeroporto. A imagem gerou críticas de internautas aos Estados Unidos pela abordagem ao atleta. Segundo o comunicado, isso ocorreu em razão do ônibus da delegação partir do hotel direto para a porta do avião, a fim de agilizar os procedimentos.

Além de Senegal, outras delegações também passaram por procedimentos semelhantes. A seleção do Uzbequistão, por exemplo, teria passado por uma revista do mesmo tipo ao chegar aos Estados Unidos para disputar um amistoso contra a Holanda.

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