Delegação do Senegal se pronuncia após polêmica chegada para Copa

A chegada da seleção de Senegal aos Estados Unidos, para a disputa da Copa do Mundo de 2026, foi marcada por polêmica. Um vídeo dos jogadores sendo revistados ainda na área de desembarque do aeroporto circulou nas redes sociais. A federação de Senegal confirmou que houve a revista e que ela foi feita em conformidade com as regras aeroportuárias vigentes nos EUA.

No vídeo, é possível ver um jogador sendo revistado com um detector de metal na pista do aeroporto. A imagem gerou críticas de internautas aos Estados Unidos pela abordagem ao atleta. Segundo o comunicado, isso ocorreu em razão do ônibus da delegação partir do hotel direto para a porta do avião, a fim de agilizar os procedimentos.

Além de Senegal, outras delegações também passaram por procedimentos semelhantes. A seleção do Uzbequistão, por exemplo, teria passado por uma revista do mesmo tipo ao chegar aos Estados Unidos para disputar um amistoso contra a Holanda.

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