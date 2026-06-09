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Esporte

Irã poderá entrar nos Estados Unidos na véspera de seus jogos

Governo americano desmentiu fala do embaixador iraniano no México de que delegação do país teria que entrar e sair dos EUA no mesmo dia

Por Felipe Carneiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jun 2026, 18h55
Grupo de homens, alguns de terno e outros de blazer e calça social, caminhando na pista de um aeroporto ao lado de um avião branco com a inscrição www.usc.aero. O céu está escuro, indicando fim de tarde ou noite, e há funcionários de colete amarelo ao fundo
Delegação do Irã desembarca no aeroporto de Tijuana, no México, onde fará sua reparação para a Copa do Mundo (Guillermo Arias/AFP)
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A seleção iraniana de futebol, que treina atualmente em Tijuana, no México, poderá entrar nos Estados Unidos no dia anterior a cada uma de suas três partidas na Copa do Mundo, informou o Departamento de Segurança Interna americano nesta terça-feira (9).

No sábado, o embaixador iraniano no México, Abolfazl Pasandideh, havia afirmado que o time teria que entrar e sair dos Estados Unidos no mesmo dia dos jogos, o que gerou revolta na delegação iraniana e levantou dúvidas sobre a logística e o possível impacto no desempenho da equipe.

Por meio de nota oficial, o Departamento de Segurança Interna negou a informação. “Essas declarações são falsas. Graças à generosidade do presidente Trump, a seleção iraniana poderá chegar no dia anterior aos seus jogos”, diz a nota.

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A polêmica é só mais uma na relação entre o Irã e os Estados Unidos em relação à Copa do Mundo — no plano geopolítico, os dois países estão negociando um acordo para cessar as hostilidades entre si.

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Até a última sexta-feira (5), dez dias antes da estreia da seleção na Copa, os jogadores e comissão técnica do Irã ainda não tinham vistos de entrada no país.

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No entanto, vários integrantes da delegação iraniana não receberam vistos, incluindo “membros-chave das áreas gerencial e administrativa”, segundo a federação iraniana. Entre eles estão o gerente da seleção, dois analistas, o diretor de mídia e um representante do Ministério das Relações Exteriores, de acordo com a embaixada iraniana no México.

O Irã enfrenta a Nova Zelândia em Los Angeles no dia 15 de junho, a Bélgica em Los Angeles no dia 21 e o Egito em Seattle no dia 26. A seleção estava originalmente prevista para treinar no Arizona, mas o plano foi alterado depois que os Estados Unidos e Israel iniciaram uma guerra contra o Irã em fevereiro.

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Trump afirmou em março que o Irã era bem-vindo para participar da Copa do Mundo, mas que não considerava apropriado que a seleção permanecesse nos Estados Unidos “pela própria vida e segurança dos jogadores.”

(com agência Reuters)

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