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Esporte

Como funciona o aparelho de 2.000 reais para enfrentar o calor usado pelos jogadores ingleses na Copa?

Equipamento que resfria as mãos é uma aposta do técnico da seleção

Por Gabriel Bussolotti Silveira 9 jun 2026, 13h24
Jogadores da seleção inglesa treinando
Jogadores da seleção inglesa treinando (CHANDAN KHANNA/AFP)
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Como funciona o aparelho de 2.000 reais para enfrentar o calor usado pelos jogadores ingleses na Copa? Priorize VEJA no Google

Os jogadores da seleção inglesa estão usando um aparelho de aproximadamente 2.000 reais que ajuda no resfriamento corporal. A decisão de utilizar o dispositivo é uma aposta do alemão Thomas Tuchel, no comando da Inglaterra desde janeiro de 2025. As altas temperaturas previstas nos Estados Unidos, local onde os ingleses jogarão, fizeram com que a comissão técnica pensasse em maneiras de melhorar o rendimento dos atletas e esse equipamento foi uma das soluções.

O CryoTherm Palm, tecnologia desenvolvida para resfriar as palmas das mãos e ajudar a reduzir a temperatura corporal, foi criado pela empresa norte-americana Therabody. Custando 399,99 dólares (2.075 reais), o aparelho tornou-se uma tendência no futebol após clubes como o Manchester United adotarem seu uso.

De acordo com a empresa desenvolvedora, o dispositivo ajuda “a retardar a fadiga entre séries, sprints e jogadas”, possibilitando um esforço “por mais tempo”. Além disso, a tecnologia promete acelerar a recuperação física e ajudar na adaptação de atletas em locais com temperaturas altas. 

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Condições da competição

Não é à toa que as condições climáticas extremas previstas para a Copa do Mundo de 2026 preocupam as comissões técnicas. A Inglaterra, por exemplo, em sua estreia contra a Croácia no dia 17 de junho, jogará no AT&T Stadium, em Dallas, cidade que pode registrar temperaturas superiores a 30ºC. Climas como esse podem influenciar no rendimento dos atletas e, por conta disso, Tuchel decidiu utilizar os aparelhos que minimizam os efeitos do calor.

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A estratégia tecnológica adotada pelo alemão, porém, não é a única forma de adaptação da seleção inglesa. Alguns jogadores da Inglaterra aproveitaram as férias para passar um tempo nos Estados Unidos com o objetivo de se ambientar ao clima.

A seleção do país que inventou o futebol está no Grupo L da competição e, além da Croácia, enfrentará Gana, no dia 23 de junho, e Panamá, no dia 27 do mesmo mês. Os jogos serão respectivamente em Boston, no Gillette Stadium, e em Nova York, no MetLife Stadium.

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