Game com seleções históricas da Copa do Mundo chega a 100 mil usuários por hora

Um jogo online com as escalações históricas da Copas do Mundo viralizou no Brasil na última semana. Criado na quarta-feira (3), o game gratuito bateu a marca de 100 mil usuários por hora apenas três dias depois.

O nome 7a0 remete a quantidade de partidas que uma seleção joga da fase de grupos até a grande final. O objetivo é ganhar todos os jogos, completando sete vitórias a zero.

A mecânica é simples: você sorteia as seleções e escolhe um jogador de cada para colocar no seu time ideal. Depois, pode simular como aquela equipe se sairia em uma espécie de Copa do Mundo de todos os tempos.

“Baseado nesse jogo 82-0 da NBA criei um joguinho de draft das Copas do Mundo. Se puderem testar e dar um feedback eu agradeço”, revelou um perfil do X que se identifica como criador do game.

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Com o grande número de acessos vieram também novas atualizações. No primeiro dia eram apenas três opções de esquemas táticos e dois modos: clássico e almanaque.

Agora, é possível escolher entre várias opções e se o time deverá jogar de forma defensiva, equilibrada ou ofensiva. Com tantos recursos, o jogo passou a ser associado a clássicos como Elifoot e Brasfoot.

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Ratings

Os jogadores também são classificados com um nível que vai de 60 a 99, conforme a qualidade, momento da carreira e a própria seleção em que joga. Pelé, por exemplo, é nível 93 em 1958 e nível 99 em 1970.

Enquanto no modo Clássico você pode ver os níveis e fazer três trocas (de seleções ou Copas), no modo Almanaque você joga às escuras e tem apenas um sorteio extra.

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Para os mais detalhistas, é possível acompanhar quem faz os gols nas partidas e a velocidade que deseja acompanhar cada jogo do torneio.

O criador do game também abriu um formulário para que os usuários possam fazer sugestões de alterações dos ratings e “corrigir eventuais injustiças”.