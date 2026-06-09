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Esporte

Ibañez se diz pronto, mas despista sobre onde deve jogar: ‘Independente da posição’

Zagueiro do Al-Ahly também é opção como lateral direito e ganhou espaço após corte de Wesley

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jun 2026, 16h39 | Atualizado em 9 jun 2026, 16h39
Jogador de futebol com corte de cabelo militar, bigode e cavanhaque, vestindo camisa azul escura com listras azuis claras e o número 24, arremessa uma bola colorida com a mão direita tatuada, em campo.
Ibañez pela seleção brasileira (Stephen Nadler/ISI Photos/ISI Photos/Getty Images)
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Ibañez manteve mistério sobre a escalação titular do Brasil para a estreia na Copa do Mundo contra  Marrocos neste sábado, 13, às 19h (horário de Brasília). O zagueiro, que também é opção na lateral direita, ganhou espaço na posição após o corte do titular Wesley, mas despistou sobre qual posição deve atuar.

Em coletiva de imprensa nesta terça, 9, Ibañez reforçou que a decisão é do técnico Carlo Ancelotti. “Não depende de mim”, disse o defensor. “Independente da posição que for eu me sinto pronto, seja de lateral ou zagueiro,  eu vou estar pronto para representar meu país.”

Convocado pela primeira vez por Ancelotti na data Fifa de novembro, Ibañez consolidou sua vaga para o mundial com boas atuações na defesa. Foi titular no amistoso contra a Croácia em março na lateral direita e contra o Egito como zagueiro ao lado do capitão Marquinhos no último sábado, 6. 

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O titular original da vaga seria do também zagueiro-lateral Éder Militão, nome de confiança de Ancelotti que o conhecia do Real Madrid, mas o jogador foi cortado antes mesmo da convocação por conta de uma lesão no bíceps femoral da coxa esquerda. Uma opção mais ofensiva, Wesley herdou a vaga, porém, sofreu uma lesão na perna esquerda no último amistoso antes da Copa e também foi cortado.

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Apesar das baixas, Ibañez afirmou que Ancelotti não teve nenhuma conversa específica com ele ou Danilo. O jogador do Flamengo é peça coringa entre os convocados do treinador italiano que o tem como opção nas quatro funções da defesa.

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“O mister é bem direto e reto sobre aquilo que ele quer dentro do grupo, e isso é muito importante, porque isso esclarece tudo”, disse Ibañez. “Com o Danilo o dia a dia é sempre muito bom, ele esclarece muito as dúvidas que a gente tem dentro do grupo seja de lateral, seja de zagueiro porque ele também faz as duas funções.”

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