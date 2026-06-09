Veja em quais estados nasceram os jogadores da seleção

Os 26 jogadores da seleção brasileira que vão disputar a Copa do Mundo representam as cinco regiões do país e nove estados, além do Distrito Federal.

São Paulo lidera a lista com oito atletas, seguido pelo Rio de Janeiro com cinco e Rio Grande do Sul com três.

O Brasil é uma das oito seleções que tem apenas jogadores nascidos no próprio país. Por outro lado, a seleção canarinha é uma das 27 com técnico estrangeiro.