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Esporte

Veja em quais estados nasceram os jogadores da seleção

Brasil é um dos oito que tem apenas jogadores nascidos no próprio país

Por Ígor Resende 9 jun 2026, 17h10 | Atualizado em 9 jun 2026, 17h33
Mapa do Brasil em tons de cinza claro, com bandeiras brasileiras e números indicando a quantidade de unidades em diferentes estados: 1 no Acre, 2 no Ceará, 2 no Rio Grande do Norte, 2 no Piauí, 2 em Goiás, 1 no Mato Grosso, 1 no Distrito Federal, 8 em São Paulo, 5 no Rio de Janeiro e 3 no Rio Grande do Sul
Seleção conta com jogadores do Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul (OpenAI/Reprodução)
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Os 26 jogadores da seleção brasileira que vão disputar a Copa do Mundo representam as cinco regiões do país e nove estados, além do Distrito Federal. 

São Paulo lidera a lista com oito atletas, seguido pelo Rio de Janeiro com cinco e Rio Grande do Sul com três.

O Brasil é uma das oito seleções que tem apenas jogadores nascidos no próprio país. Por outro lado, a seleção canarinha é uma das 27 com técnico estrangeiro.

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Acre: Weverton
Bahia: Bremer, Danilo
Distrito Federal: Endrick, Igor Thiago
Mato Grosso do Sul: Ederson
Minas Gerais: Danilo
Paraíba: Douglas Santos, Matheus Cunha
Paraná: Léo Pereira
Rio de Janeiro: Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Luiz Henrique, Rayan, Vini Jr.
Rio Grande do Sul: Alisson, Ibañez, Raphinha
São Paulo: Ederson, Alex Sandro, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Casemiro, Fabinho, Gabriel Martinelli, Neymar

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Confira os dias e horários dos jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo

  • Brasil x Marrocos – Sábado 13/06 – 19h
  • Brasil x Haiti – Sexta-feira 19/06 – 21h30
  • Brasil x Escócia – Quarta-feira 24/06 – 19h
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