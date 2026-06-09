Atlético rejeita proposta astronômica do Real Madrid por jogador argentino

O Real Madrid anunciou nesta terça-feira, 9, que ofereceu 150 milhões de euros (895 milhões de reais na cotação atual) pelo atacante argentino Julián Álvarez, do Atlético de Madrid. Pouco depois desse anúncio, o próprio clube merengue informou que o Atlético não aceitou a oferta. “Após analisar e considerar a proposta, feita no contexto da boa relação entre os dois clubes, o Atlético de Madrid agradeceu, mas rejeitou, respaldado na cláusula de rescisão do jogador”, prosseguiu o Real Madrid.

Em tom irônico, o clube ‘colchonero’ respondeu ao rival com uma série de provocações na rede social X. “Comunicado oficial com os nossos esclarecimentos sobre o comunicado oficial dos nossos vizinhos do Real Madrid: 1. Vocês cortaram o vídeo do Papa em que ele dizia que também era do Atleti. 2. Vocês confundiram educação com gratidão, mas para que não haja dúvidas: não agradecemos nada. 3. Nem estudamos, nem avaliamos nenhuma oferta por Julián. 4. Como não vamos nos dar bem, se vocês nos fazem rir ainda mais que o Barcelona?”.

O Real Madrid não descartou uma nova investida para contratar o jogador, cuja multa rescisória com o Atlético é de 500 milhões de euros (2,9 bilhões de reais). O clube ‘colchonero’ reiterou em diversas ocasiões que Álvarez, atualmente concentrado com a seleção argentina para a Copa do Mundo, não está à venda. “Julián Álvarez é jogador do Atlético de Madrid, e não apenas pela temporada passada, mas por muitas outras que virão”, afirmou o presidente do clube, Enrique Cerezo, há uma semana.

O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, recentemente reeleito, havia informado na semana passada que, se renovasse seu mandato, faria “uma proposta a um clube importante da Liga dos Campeões por um grande jogador”. Essa oferta “seria a maior quantia que o Real Madrid já pagou por uma transferência, pelo menos 150 milhões de euros”, acrescentou Pérez em entrevista ao canal de televisão espanhol Cuatro na última quinta-feira.

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O dirigente madridista, que também tenta as contratações do zagueiro Ibrahima Konaté e do lateral Denzel Dumfries, revelou apenas que a posição do jogador misterioso seria “do meio para frente”. Essas declarações alimentaram as especulações nos últimos dias, envolvendo nomes que vão desde os jogadores do Paris Saint-Germain Vitinha e João Neves até o atacante francês Michael Olise, do Bayern de Munique.

(Com AFP)