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Esporte

De companheiros a rivais: conheça os irmãos que disputam a Copa do Mundo 2026

Sete pares de irmãos estão entre os jogadores do Mundial, inclusive, em seleções diferentes

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jun 2026, 21h55 | Atualizado em 9 jun 2026, 22h01
Dois jogadores de futebol sorridentes, com barbas curtas, vestem camisas brancas da seleção francesa com medalhas de ouro no pescoço, punhos cerrados em comemoração no campo de um estádio à noite
Lucas e Theo Hernández pela seleção francesa (Emilio Andreoli - UEFA/UEFA/Getty Images)
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A Copa do Mundo 2026 terá pela primeira vez 48 seleções participantes com 104 jogos disputados em 16 cidades sede no México, Canadá e Estados Unidos. Serão 1.248 jogadores em busca do título máximo do futebol mundial. Mas para alguns desses atletas convocados, o torneio passa longe dos números megalomaníacos. O Mundial é um verdadeiro assunto de família para sete pares de irmãos que jogarão o campeonato.

Companheiros de seleção

 

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Um caso notável, dada a semelhança que até gera confusão, é dos irmãos Hernández da França. Theo, do Al-Hilal, e Lucas, do PSG, não se parecem fisicamente como atuam na mesma posição, ambos são laterais esquerdos. 

Na Copa do Mundo do Catar em 2022, Lucas começou como titular, mas rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito logo na estreia dos Bleus. O substituto foi justamente seu irmão, Theo, que assumiu a lateral esquerda pelo restante da campanha finalista do time de Didier Deschamps. 

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Na seleção estreante de Curaçao, os irmãos Leandro e Juninho Bacuna foram peças importantes na classificação inédita da pequena ilha caribenha. Os meio-campistas nasceram na Holanda, mas decidiram defender o país de origem de sua família. Dos 26 jogadores da seleção, apenas um deles nasceu no território insular.

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Leandro, o irmão mais velho, tem papel de liderança dentro da formação da seleção de Curaçao, sendo o jogador com mais jogos pela equipe e convenceu outros jogadores a defenderem a nação. Juninho seguiu os passos do primogênito, inclusive, passando pelo mesmo clube holandês, o Groningen.

Dois jogadores de futebol, um à esquerda e outro à direita, vestem camisas listradas vermelhas e brancas, calções pretos e luvas pretas, em um campo de grama verde com arquibancadas ao fundo
Laros e Deroy Duarte pelo Sparta (Soccrates/Getty Images)
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Em outra seleção insular e estreante no Mundial, os irmãos Duarte compartilham história parecida. Nascidos na Holanda, Deroy e Laros Duarte também optaram por defender o país de origem da família, Cabo Verde.

Hoje, nos times húngaros Ludogorets e no Puskás FC, respectivamente, os meio-campistas se formaram na base do holandês Sparta e chegaram a jogar juntos no profissional da equipe.

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A lista de irmãos na mesma seleção poderia ser ainda maior com os gêmeos holandeses que defendem a seleção da Holanda, Jurrien e Quinten Timber. Porém, o primeiro foi cortado nesta segunda, 8, por não se recuperar a tempo de uma lesão na virilha. Com a ausência de ambos irmãos Timber, a maioria dos irmãos na Copa são na realidade rivais. 

Família, família, seleções à parte

Dois jogadores de futebol correm no campo verde, um de camisa branca com listras azuis e o outro de camisa azul-marinho com faixa vermelha, driblando a bola. Outros jogadores estão ao fundo, em um estádio iluminado à noite
Guéla e Desire Doue se enfrentam na Ligue 1 (Catherine Steenkeste/Getty Images)
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Os irmãos Doue repercutiram nesta reta final de preparação para a Copa com o amistoso entre França e Costa do Marfim na última quinta, 4. O mais novo, Doue, atacante do PSG, defendeu o país em que nasceu, contra o irmão mais velho, Guéla, lateral do Strasbourg, que optou por jogar pelo país de origem da família.

O país africano venceu o confronto por 2 a 1 e desbancou uma invencibilidade de dois anos dos europeus. Guéla foi o autor do primeiro gol da vitória, e chutou a bandeira de escanteio com o símbolo da Federação Francesa de Futebol na comemoração. Além do confronto por seleções, os irmãos se enfrentam no campeonato francês.

Dois jogadores de futebol, um apontando para a direita e outro com uma medalha de ouro no pescoço, ambos vestindo camisas listradas vermelhas e brancas
Iñaki Williams e Nico Williams no Athletic Bilbao (Cristian Trujillo/Quality Sport Images/Getty Images)

Em situação parecida, os irmãos Williams jogam no mesmo clube, o Athletic Bilbao, mas defendem escudos de seleções diferentes: Iñaki representa Gana, país dos pais, enquanto Nico joga pela Espanha, onde nasceram. Formados na base do time espanhol, já disputaram a Copa do Mundo de 2022 pelas seleções diferentes. 

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John e Harry Souttar também seguem o mesmo padrão. O primeiro defende a Escócia, adversária do Brasil na fase de grupos, enquanto o segundo joga pela Austrália, origem da família.

 

Os únicos na lista com sobrenomes diferentes são os irmãos Brian Brobbey, da Holanda, e Derrick Luckassen, da Gana. Ambos nascidos em Amsterdã, o segundo herdou o sobrenome da mãe e optou por defender a seleção africana.

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