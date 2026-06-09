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Esporte

Neymar encara maratona para ficar pronto a tempo da Copa do Mundo

Atacante se recupera de uma lesão na panturrilha

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jun 2026, 21h45 | Atualizado em 9 jun 2026, 22h34
Neymar Jr. em close, usando uma camisa azul da seleção brasileira com o logo da CBF e patrocinadores, fazendo exercícios em uma máquina de academia. Ele tem cabelo cacheado, barba e olha diretamente para frente com expressão séria. Suas mãos seguram as alças da máquina, e ele usa pulseiras pretas no pulso esquerdo
Neymar durante treino em academia: em campo, apenas na semana que vem (CBF/Divulgação)
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Neymar encara maratona para ficar pronto a tempo da Copa do Mundo Priorize VEJA no Google

Neymar vive uma corrida contra o tempo para ficar à disposição da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. Em recuperação de uma lesão muscular de grau 2 na panturrilha direita, o atacante tem intensificado a preparação física nos Estados Unidos em busca de acelerar o retorno aos gramados e disputar o Mundial.

Entre corridas, exercícios de fortalecimento e atividades voltadas para a recuperação do condicionamento, o camisa 10 mantém uma rotina intensa de treinamentos. Nesta terça-feira, 9, sob a supervisão do preparador físico Cristiano Nunes, Neymar realizou trabalho cardiovascular em um aparelho elíptico de baixo impacto, além de exercícios funcionais. Em nota, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou que ele está “dentro dos parâmetros esperados” no processo de recuperação.

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Fora da estreia do Brasil diante do Marrocos, o craque segue como dúvida para os próximos compromissos da equipe. A expectativa, porém, é de que esteja apto para enfrentar o Haiti, no dia 19. Enquanto isso não acontece, ele aposta na disciplina e na intensidade dos treinos para encurtar o caminho até sua quarta participação em uma Copa do Mundo.

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Neymar, Ancelotti e as novas dúvidas na seleção para a Copa

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