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Esporte

Entre 91 membros, as quatro únicas mulheres da delegação do Brasil na Copa

Número é o dobro da última edição

Por Giovanna Fraguito 10 jun 2026, 09h00
Um homem de terno azul claro gesticula ao falar em um púlpito, enquanto vários jogadores de futebol, também de terno azul, sentam-se em fila à esquerda, atentos
O presidente da CBF, Samir Xaud com os jogadores da seleção brasileira (Rafel Ribeiro/CBF)
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Entre os 91 membros da delegação do Brasil na Copa do Mundo 2026, o número de mulheres chama a atenção. Além dos 26 atletas, viajaram com a Seleção quatro funcionários administrativos, 13 integrantes da comissão técnica, 12 seguranças, nove profissionais de comunicação, três de marketing, três roupeiros, cinco diretores da CBF e 16 profissionais de saúde e performance. Entre todos esses nomes, apenas quatro são mulheres.

Com mais de 40 anos de experiência, Claudia Schnabl Faria integra a equipe que faz a Seleção Brasileira funcionar longe dos holofotes. Nos bastidores, ela é responsável por áreas essenciais como logística, documentação, deslocamentos e uma série de demandas que, muitas vezes, só ganham atenção quando algo sai do previsto.

Andréia Picanço também tem longa vivência no ambiente da Seleção. Médica assistente e nutróloga, ela trabalha na CBF há mais de uma década e participou das Copas do Mundo da Rússia, em 2018, e do Catar, em 2022.

Entre as novidades está Marisa Santiago. Psicóloga especializada em esporte e mestre em Ciências do Esporte pela UFMG, ela chegou à CBF em 2024 para assumir uma função que, na Seleção masculina, estava desocupada havia cerca de dez anos.

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A delegação conta ainda com Priscilla Mesquita, assessora de marketing da CBF. Sua atuação envolve o apoio a ações com patrocinadores e a interlocução com parceiros comerciais da entidade.

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