Entre 91 membros, as quatro únicas mulheres da delegação do Brasil na Copa

Entre os 91 membros da delegação do Brasil na Copa do Mundo 2026, o número de mulheres chama a atenção. Além dos 26 atletas, viajaram com a Seleção quatro funcionários administrativos, 13 integrantes da comissão técnica, 12 seguranças, nove profissionais de comunicação, três de marketing, três roupeiros, cinco diretores da CBF e 16 profissionais de saúde e performance. Entre todos esses nomes, apenas quatro são mulheres.

Com mais de 40 anos de experiência, Claudia Schnabl Faria integra a equipe que faz a Seleção Brasileira funcionar longe dos holofotes. Nos bastidores, ela é responsável por áreas essenciais como logística, documentação, deslocamentos e uma série de demandas que, muitas vezes, só ganham atenção quando algo sai do previsto.

Andréia Picanço também tem longa vivência no ambiente da Seleção. Médica assistente e nutróloga, ela trabalha na CBF há mais de uma década e participou das Copas do Mundo da Rússia, em 2018, e do Catar, em 2022.

Entre as novidades está Marisa Santiago. Psicóloga especializada em esporte e mestre em Ciências do Esporte pela UFMG, ela chegou à CBF em 2024 para assumir uma função que, na Seleção masculina, estava desocupada havia cerca de dez anos.

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A delegação conta ainda com Priscilla Mesquita, assessora de marketing da CBF. Sua atuação envolve o apoio a ações com patrocinadores e a interlocução com parceiros comerciais da entidade.

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