Brasil x Estados Unidos: onde assistir, horário e escalações
Amistoso de hoje, 9, será o segundo entre as seleções nesta Data Fifa; 41 mil torcedores estão confirmados. Saiba como assistir ao vivo
O Brasil recebe os Estados Unidos nesta terça-feira, 9, às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, no segundo amistoso entre as seleções nesta Data Fifa.
A equipe de Arthur Elias chega embalada pela vitória de virada por 2 a 1 no primeiro amistoso, disputado na Neo Química Arena, em São Paulo. O treinador confirmou que Marta jogará em Fortaleza, enquanto Lelê aparece como baixa depois de não participar das atividades de segunda-feira. O Brasil aposta na força ofensiva pelos lados e no ambiente favorável: mais de 41 mil torcedores estão confirmados, número que pode estabelecer recorde de público da Seleção Feminina em amistosos no país.
Já os Estados Unidos, comandados por Emma Hayes, chegam pressionados pela derrota em São Paulo e pelo peso de defender a segunda colocação no ranking da Fifa.
Como assistir ao jogo entre Brasil e Estados Unidos hoje?
Brasil e Estados Unidos vão se enfrentar nesta terça, 9, às 21h30 (horário de Brasília), em partida amistosa, na Arena Castelão, em Fortaleza. A partida terá transmissão da TV Globo, Sportv e ge tv.
Prováveis escalações:
Brasil: Lorena; Tarciane, Isa Haas e Mariza; Raíssa Bahia, Duda Sampaio, Ary Borges e Kerolin — ou Marta; Dudinha, Ludmila e Tainá Maranhão. Técnico: Arthur Elias.
Estados Unidos: Mandy McGlynn; Tierna Davidson, Emily Sonnett, Claire Hutton, Alyssa Thompson (Cooper); Gisele Thompson (Patterson); Emily Fox, Trinity Rodman, Lily Yohannes, Lindsey Heaps e Sophia Wilson. Técnica: Emma Hayes.
Odds para Brasil x Estados Unidos:
Resultado final
Betano: Brasil (3.05) – Empate (3.20) – Estados Unidos (2.12)
Bet365: Brasil (3.00) – Empate (3.60) – Estados Unidos (2.20)
Arbitragem:
Árbitra: Paola Cebollada Lopez (Espanha);
Assistentes: Silvia Fernandez Perez (Espanha) e Rocío Puente Pino (Espanha);
Quarta árbitra: Deborah Cecilia Cruz Correia (Brasil);
VAR: María Eugenia Gil Soriano (Espanha).