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Esporte

Brasil x Estados Unidos: onde assistir, horário e escalações

Amistoso de hoje, 9, será o segundo entre as seleções nesta Data Fifa; 41 mil torcedores estão confirmados. Saiba como assistir ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jun 2026, 15h00 | Atualizado em 9 jun 2026, 21h14
SAO PAULO, BRAZIL - JUNE 06: Players of Brazil pose for pictures prior to an international friendly match between Brazil and United States at Neo Quimica Arena on June 06, 2026 in Sao Paulo, Brazil. (Photo by Alexandre Schneider/Getty Images)
Seleção Brasileira que começou a partida contra os Estados Unidos no último amistoso (Alexandre Schneider/Getty Images)
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Brasil x Estados Unidos: onde assistir, horário e escalações Priorize VEJA no Google

O Brasil recebe os Estados Unidos nesta terça-feira, 9, às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, no segundo amistoso entre as seleções nesta Data Fifa.

A equipe de Arthur Elias chega embalada pela vitória de virada por 2 a 1 no primeiro amistoso, disputado na Neo Química Arena, em São Paulo. O treinador confirmou que Marta jogará em Fortaleza, enquanto Lelê aparece como baixa depois de não participar das atividades de segunda-feira. O Brasil aposta na força ofensiva pelos lados e no ambiente favorável: mais de 41 mil torcedores estão confirmados, número que pode estabelecer recorde de público da Seleção Feminina em amistosos no país.

Já os Estados Unidos, comandados por Emma Hayes, chegam pressionados pela derrota em São Paulo e pelo peso de defender a segunda colocação no ranking da Fifa.

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Como assistir ao jogo entre Brasil e Estados Unidos hoje?

Brasil e Estados Unidos vão se enfrentar nesta terça, 9, às 21h30 (horário de Brasília), em partida amistosa, na Arena Castelão, em Fortaleza. A partida terá transmissão da TV Globo, Sportv e ge tv. 

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Prováveis escalações:

Brasil: Lorena; Tarciane, Isa Haas e Mariza; Raíssa Bahia, Duda Sampaio, Ary Borges e Kerolin — ou Marta; Dudinha, Ludmila e Tainá Maranhão. Técnico: Arthur Elias.

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Estados Unidos: Mandy McGlynn; Tierna Davidson, Emily Sonnett, Claire Hutton, Alyssa Thompson (Cooper); Gisele Thompson (Patterson); Emily Fox, Trinity Rodman, Lily Yohannes, Lindsey Heaps e Sophia Wilson. Técnica: Emma Hayes.

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Odds para Brasil x Estados Unidos:

Resultado final

Betano: Brasil (3.05) – Empate (3.20) – Estados Unidos (2.12)

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Bet365: Brasil (3.00) – Empate (3.60) – Estados Unidos (2.20)

Arbitragem:

Árbitra: Paola Cebollada Lopez (Espanha);
Assistentes: Silvia Fernandez Perez (Espanha) e Rocío Puente Pino (Espanha);
Quarta árbitra: Deborah Cecilia Cruz Correia (Brasil);
VAR: María Eugenia Gil Soriano (Espanha).

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TAGS:
Futebol Feminino
Futebol: onde assistir
Seleção Brasileira de Futebol
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