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Esporte

Argentina x Islândia: onde assistir, horário e escalações

Amistoso de hoje, 9, será o último teste da atual campeã do mundo antes da Copa. Saiba como assistir ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jun 2026, 15h30 | Atualizado em 9 jun 2026, 21h19
COLLEGE STATION, TEXAS - JUNE 06: Players of Argentina pose for a team photo prior to the international friendly match between Argentina and Honduras at Kyle Field on June 06, 2026 in College Station, Texas. (Photo by Tim Warner/Getty Images)
Seleção da Argentina que começou a partida contra Honduras (Tim Warner/Getty Images)
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Argentina x Islândia: onde assistir, horário e escalações Priorize VEJA no Google

A Argentina enfrenta a Islândia nesta terça-feira, 9, às 22h (horário de Brasília), no Jordan-Hare Stadium, no Alabama, nos Estados Unidos, no último teste antes da Copa do Mundo de 2026.

A atual campeã do mundo venceu os últimos seis amistosos que disputou e deve entrar em campo com uma escalação alternativa. A tendência é de que Lautaro Martínez, Mac Allister, Enzo Fernández e Flaco López entre os prováveis titulares. A seleção de Lionel Scaloni está no Grupo J da Copa, ao lado de Argélia, Áustria e Jordânia.

Já a Islândia ficou fora da Copa após terminar em terceiro lugar no Grupo D das Eliminatórias Europeias, atrás de França e Ucrânia. Ainda assim, carrega uma boa lembrança contra os argentinos: foi justamente contra a Argentina que os islandeses marcaram seu primeiro gol em Copas, no empate por 1 a 1 em 2018.

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Como assistir ao jogo entre Argentina e Islândia hoje?

Argentina e Islândia vão se enfrentar nesta terça, 9, às 22h (horário de Brasília), em partida amistosa, no Jordan-Hare Stadium, no Alabama, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão da CazéTV, do X Sports e Disney+.

Prováveis escalações:

Argentina: Rulli; Giay, Otamendi, Lisandro Martínez e Tagliafico; Enzo Fernández, De Paul, Mac Allister e Thiago Almada; Lautaro Martínez e Flaco López. Técnico: Lionel Scaloni.

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Islândia: Valdimarsson; Thórhallsson, Thórdarson, Grétarsson, Hermannsson e Tomasson; Ellertsson, Thordarson, Baldursson e Hlynsson; Willumsson. Técnico: Arnar Gunnlaugsson.

Odds para Argentina x Islândia:

Resultado final

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Betano: Argentina (1.17) – Empate (6.20) – Islândia (18.00)

Bet365: Argentina (1.18) – Empate (6.50) – Islândia (17.00)

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Arbitragem:

  • Árbitro: Rosendo Mendoza (Estados Unidos);
  • Assistentes: Cory Richardson (Estados Unidos) e Kali Smith (Estados Unidos);
  • Quarto árbitro: Ricardo Fierro (Estados Unidos);
  • VAR: Lukasz Szpala (Estados Unidos);
  • AVAR: Chris Penso (Estados Unidos).
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TAGS:
Amistosos
Futebol: onde assistir
Seleção de Futebol da Argentina
Seleção de Futebol da Islândia
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