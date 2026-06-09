Argentina x Islândia: onde assistir, horário e escalações
Amistoso de hoje, 9, será o último teste da atual campeã do mundo antes da Copa. Saiba como assistir ao vivo
A Argentina enfrenta a Islândia nesta terça-feira, 9, às 22h (horário de Brasília), no Jordan-Hare Stadium, no Alabama, nos Estados Unidos, no último teste antes da Copa do Mundo de 2026.
A atual campeã do mundo venceu os últimos seis amistosos que disputou e deve entrar em campo com uma escalação alternativa. A tendência é de que Lautaro Martínez, Mac Allister, Enzo Fernández e Flaco López entre os prováveis titulares. A seleção de Lionel Scaloni está no Grupo J da Copa, ao lado de Argélia, Áustria e Jordânia.
Já a Islândia ficou fora da Copa após terminar em terceiro lugar no Grupo D das Eliminatórias Europeias, atrás de França e Ucrânia. Ainda assim, carrega uma boa lembrança contra os argentinos: foi justamente contra a Argentina que os islandeses marcaram seu primeiro gol em Copas, no empate por 1 a 1 em 2018.
Como assistir ao jogo entre Argentina e Islândia hoje?
Argentina e Islândia vão se enfrentar nesta terça, 9, às 22h (horário de Brasília), em partida amistosa, no Jordan-Hare Stadium, no Alabama, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão da CazéTV, do X Sports e Disney+.
Prováveis escalações:
Argentina: Rulli; Giay, Otamendi, Lisandro Martínez e Tagliafico; Enzo Fernández, De Paul, Mac Allister e Thiago Almada; Lautaro Martínez e Flaco López. Técnico: Lionel Scaloni.
Islândia: Valdimarsson; Thórhallsson, Thórdarson, Grétarsson, Hermannsson e Tomasson; Ellertsson, Thordarson, Baldursson e Hlynsson; Willumsson. Técnico: Arnar Gunnlaugsson.
Odds para Argentina x Islândia:
Resultado final
Betano: Argentina (1.17) – Empate (6.20) – Islândia (18.00)
Bet365: Argentina (1.18) – Empate (6.50) – Islândia (17.00)
Arbitragem:
- Árbitro: Rosendo Mendoza (Estados Unidos);
- Assistentes: Cory Richardson (Estados Unidos) e Kali Smith (Estados Unidos);
- Quarto árbitro: Ricardo Fierro (Estados Unidos);
- VAR: Lukasz Szpala (Estados Unidos);
- AVAR: Chris Penso (Estados Unidos).