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Esporte

Técnico do Uzbequistão, Cannavaro ironiza revista rigorosa antes de amistoso

Ex-zagueiro comanda seleção asiática em sua primeira Copa do Mundo

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jun 2026, 18h25 | Atualizado em 9 jun 2026, 18h56
Homem de meia-idade, cabelo curto e escuro, vestindo jaqueta azul-marinho com o logo UFA no peito, apontando para a esquerda com expressão séria em um estádio
Fabio Cannavaro, técnico da seleção do Uzbequistão (Anvar Ilyasov/Getty Images)
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Técnico do Uzbequistão, Cannavaro ironiza revista rigorosa antes de amistoso Priorize VEJA no Google

O ex-zagueiro Fabio Cannavaro passou por uma revista rigorosa de seguranças nos Estados Unidos antes do amistoso entre Uzbequistão e Holanda nesta segunda, 8. O italiano é técnico da seleção asiática e após saber que os adversários não passaram pela mesma inspeção ironizou a situação que repercutiu nas redes sociais.

“Disseram-me que estas eram as regras, mas no final a inspeção ocorreu apenas com a gente, então achei curioso. O motivo precisa perguntar para eles”, declarou o capitão do título mundial da Itália de 2006, em entrevista à emissora chinesa CGTN.

O técnico, sua comissão e os jogadores precisaram deixar suas malas no chão, passar por detectores de metal e esvaziar os bolsos ao sair do ônibus na chegada ao estádio Icahn Stadium, em Nova York. Cães farejadores também inspecionaram os pertences do grupo. 

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A transmissão da ESPN Centroamérica registrou o momento e o apresentador comentou incrédulo: “Estão pedindo para esvaziar os bolsos! É um amistoso entre Uzbequistão e Países Baixos (Holanda). Eu nunca vi isso.”

Seleções revistadas

Outras seleções passaram por revistas rigorosas nos aeroportos dos Estados Unidos.

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A seleção de Senegal esclareceu que passou por uma revista sem incidentes no embarque da equipe no aeroporto de Raleigh, na Carolina do Norte, após vídeos nas redes sociais informarem que teria sido em um desembarque. A Confederação afirmou em nota que o “procedimento ocorreu em conformidade com as regras de segurança aeroportuária em vigor e que nenhum incidente em particular foi registrado”.

A equipe da Bélgica passou por procedimento similar na chegada a Chicago. Em imagens do momento, o jogador Kevin de Bruyne tem a sola do sapato revistada com um detector de metais.

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Na parte superior, um homem de colete laranja e amarelo fluorescente, luvas azuis, escaneia o tornozelo de um jogador de futebol barbudo, sentado em uma cadeira, vestindo agasalho preto com listras coloridas. Na parte inferior, um grupo de jogadores de agasalho preto e um funcionário de colete laranja e azul, boné azul, orientam-se em uma pista de aeroporto, com um ônibus ao fundo
Jogadores da Bélgica passam por revista no aeroporto em Chicago, nos Estados Unidos (Redes sociais/Reprodução)
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Copa do Mundo 2026
Uzbequistão
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