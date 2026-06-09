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Esporte

Marrocos recebe má notícia para estreia contra Brasil na Copa do Mundo

Abdessamad Ezzalzouli se lesionou em amistoso contra Noruega e perderá primeira partida

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jun 2026, 17h44 | Atualizado em 9 jun 2026, 17h57
Jovem jogador de futebol com cabelo castanho encaracolado, vestindo camisa vermelha com o número 17 e o emblema de Marrocos, cobrindo o rosto com a gola da camisa, em um campo de futebol
Abde Ezzalzouli foi substituído no intervalo de amistoso (by Stephen Nadler/ISI Photos/ISI Photos/Getty Images)
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Marrocos não terá Abdessamad Ezzalzouli para a sua estreia contra o Brasil na Copa do Mundo no sábado, 13h, às 19h (horário de Brasília). O atacante lesionou o joelho direito em amistoso contra a Noruega e ficará de fora do primeiro jogo do mundial. Ele continua com a delegação marroquina nos Estados Unidos, mas a lesão coloca em risco sua participação no torneio.

A informação foi divulgada pelo jornal Marca, da Espanha, onde o jogador atua pelo Betis. Abde sofreu uma entorse moderada do ligamento colateral medial do joelho direito com previsão de recuperação de duas a três semanas, que o tira da fase de grupos e possivelmente da fase de 16 avos e oitavas de final. Segundo a publicação, o clube do atleta entrou em contato com a equipe médica da seleção marroquina e recebeu um laudo médico sobre a lesão.

Caso o técnico do Marrocos, Mohamed Ouahbi, opte por cortá-lo dos convocados, ele terá de tomar a decisão até 24 horas antes da estreia do país na Copa contra o Brasil.

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Abde atua pelo lado esquerdo do ataque e deu a assistência ao gol de Brahim Díaz no empate em 1 a 1 com a Noruega neste domingo, 7. No fim do primeiro tempo, caiu em cima do próprio joelho após uma disputa com um adversário na área. Ele até tentou continuar jogando, mas foi substituído no intervalo. 

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Com a ausência de Abde, o poderio ofensivo de Marrocos deve se concentrar pelo outro lado do campo, com o lateral Hakimi do PSG e Brahim Díaz do Real Madrid. 

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Quarto lugar na Copa do Mundo de 2022, o Marrocos está junto do Brasil, Haiti e Escócia no grupo C do mundial deste ano.

Confira os jogos de Marrocos na Copa do Mundo: 

13/06, 19h – Marrocos x Brasil (Nova Jersey, EUA)

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19/06, 19h – Marrocos x Escócia (Boston, EUA)

24/06, 19h – Marrocos x Haiti (Atlanta, EUA)

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