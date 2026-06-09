Marrocos recebe má notícia para estreia contra Brasil na Copa do Mundo

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Abdessamad Ezzalzouli, destaque de Marrocos, está fora da estreia contra o Brasil na Copa do Mundo após lesão no joelho direito. Com previsão de recuperação de 2 a 3 semanas, o atacante corre o risco de perder toda a fase de grupos, levantando dúvidas sobre sua permanência na delegação. Entenda o impacto para a seleção africana.

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Marrocos não terá Abdessamad Ezzalzouli para a sua estreia contra o Brasil na Copa do Mundo no sábado, 13h, às 19h (horário de Brasília). O atacante lesionou o joelho direito em amistoso contra a Noruega e ficará de fora do primeiro jogo do mundial. Ele continua com a delegação marroquina nos Estados Unidos, mas a lesão coloca em risco sua participação no torneio.

A informação foi divulgada pelo jornal Marca, da Espanha, onde o jogador atua pelo Betis. Abde sofreu uma entorse moderada do ligamento colateral medial do joelho direito com previsão de recuperação de duas a três semanas, que o tira da fase de grupos e possivelmente da fase de 16 avos e oitavas de final. Segundo a publicação, o clube do atleta entrou em contato com a equipe médica da seleção marroquina e recebeu um laudo médico sobre a lesão.

Caso o técnico do Marrocos, Mohamed Ouahbi, opte por cortá-lo dos convocados, ele terá de tomar a decisão até 24 horas antes da estreia do país na Copa contra o Brasil.

Abde atua pelo lado esquerdo do ataque e deu a assistência ao gol de Brahim Díaz no empate em 1 a 1 com a Noruega neste domingo, 7. No fim do primeiro tempo, caiu em cima do próprio joelho após uma disputa com um adversário na área. Ele até tentou continuar jogando, mas foi substituído no intervalo.

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Com a ausência de Abde, o poderio ofensivo de Marrocos deve se concentrar pelo outro lado do campo, com o lateral Hakimi do PSG e Brahim Díaz do Real Madrid.

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Quarto lugar na Copa do Mundo de 2022, o Marrocos está junto do Brasil, Haiti e Escócia no grupo C do mundial deste ano.

Confira os jogos de Marrocos na Copa do Mundo:

13/06, 19h – Marrocos x Brasil (Nova Jersey, EUA)

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19/06, 19h – Marrocos x Escócia (Boston, EUA)

24/06, 19h – Marrocos x Haiti (Atlanta, EUA)