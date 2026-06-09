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Esporte

Como foi o retorno de Serena Williams às quadras de tênis após quatro anos

A lenda do tênis jogou pelo torneio do WTA de Queen's na chave de duplas

Por Gabriel Bussolotti Silveira 9 jun 2026, 17h09 | Atualizado em 10 jun 2026, 12h07
Serena Williams atuando ao lado de Victoria Mboko no WTA 500 de Queen's
Serena Williams atuando ao lado de Victoria Mboko no WTA 500 de Queen's (ADRIAN DENNIS/AFP)
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Como foi o retorno de Serena Williams às quadras de tênis após quatro anos Priorize VEJA no Google

Serena Williams, a ex-número 1 do ranking, retornou às quadras nesta terça-feira, 9, pelo torneio de duplas do WTA 500 de Queen’s, em Londres. A norte-americana jogou ao lado de Victoria Mboko, canadense número 9 do ranking de simples. Elas conquistaram a vitória por 2 sets a 0, com parciais de 7/6(2) e 6/2, em cima da neozelandesa Erin Routliffe e da americana Nicole Martinez.

Com o triunfo, Serena e Mboko se classificaram para as quartas de final do torneio e enfrentarão as vencedoras da partida entre Leylah Fernandez/Laura Siegemund e Alexandra Panova/Demi Schuurs disputada nesta quinta-feira, 11.

O jogo

Apesar do placar aparentemente largo, o jogo foi disputado. Serena e Mboko venceram o primeiro set no tie-break por 7 a 2. No segundo, a dupla vencedora foi dominante. Serena teve três match points e selou o confronto com seu saque, ganhando o set por 6/2.

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Caminho do retorno

A norte-americana 23 vezes campeã de Grand Slam em simples disputou uma partida oficial de tênis pela última vez no US Open de 2022. Ela perdeu para a australiana Ajla Tomljanovic na terceira rodada da competição. Na época, a atleta preferiu dizer que estava “se afastando” do tênis e não usou a palavra “aposentadoria”.

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Na última segunda-feira, 1º, a lenda do tênis de 44 anos confirmou sua presença no torneio do Queen’s Club através de vídeo postado em suas redes sociais. A atleta ocupou uma vaga da competição disputada na grama destinada a jogadoras ex-número um do mundo, campeãs de Grand Slam nos últimos 10 anos ou que estão atualmente entre os 30 melhores. A escolha de Serena foi uma exceção, visto que a Associação Britânica de Tênis tem consistentemente priorizado jogadores britânicos nos últimos anos.

Em pisos de grama, a norte-americana ganhou diversos títulos em sua carreira. Serena conquistou sete Wimbledons em simples e sete em duplas. O tradicional Grand Slam inglês começará três semanas depois do Queen’s Club.

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