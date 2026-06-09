Como foi o retorno de Serena Williams às quadras de tênis após quatro anos

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Serena Williams fez um retorno triunfal às quadras, vencendo a partida de duplas no WTA 500 de Queen’s ao lado de Victoria Mboko. A ex-número 1, que estava afastada desde 2022, mostrou boa forma e avançou para as quartas de final, reacendendo a expectativa para sua possível participação em Wimbledon.

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Serena Williams, a ex-número 1 do ranking, retornou às quadras nesta terça-feira, 9, pelo torneio de duplas do WTA 500 de Queen’s, em Londres. A norte-americana jogou ao lado de Victoria Mboko, canadense número 9 do ranking de simples. Elas conquistaram a vitória por 2 sets a 0, com parciais de 7/6(2) e 6/2, em cima da neozelandesa Erin Routliffe e da americana Nicole Martinez.

Com o triunfo, Serena e Mboko se classificaram para as quartas de final do torneio e enfrentarão as vencedoras da partida entre Leylah Fernandez/Laura Siegemund e Alexandra Panova/Demi Schuurs disputada nesta quinta-feira, 11.

O jogo

Apesar do placar aparentemente largo, o jogo foi disputado. Serena e Mboko venceram o primeiro set no tie-break por 7 a 2. No segundo, a dupla vencedora foi dominante. Serena teve três match points e selou o confronto com seu saque, ganhando o set por 6/2.

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Caminho do retorno

A norte-americana 23 vezes campeã de Grand Slam em simples disputou uma partida oficial de tênis pela última vez no US Open de 2022. Ela perdeu para a australiana Ajla Tomljanovic na terceira rodada da competição. Na época, a atleta preferiu dizer que estava “se afastando” do tênis e não usou a palavra “aposentadoria”.

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Na última segunda-feira, 1º, a lenda do tênis de 44 anos confirmou sua presença no torneio do Queen’s Club através de vídeo postado em suas redes sociais. A atleta ocupou uma vaga da competição disputada na grama destinada a jogadoras ex-número um do mundo, campeãs de Grand Slam nos últimos 10 anos ou que estão atualmente entre os 30 melhores. A escolha de Serena foi uma exceção, visto que a Associação Britânica de Tênis tem consistentemente priorizado jogadores britânicos nos últimos anos.

Em pisos de grama, a norte-americana ganhou diversos títulos em sua carreira. Serena conquistou sete Wimbledons em simples e sete em duplas. O tradicional Grand Slam inglês começará três semanas depois do Queen’s Club.