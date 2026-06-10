Jogos de hoje, quarta, 10 de junho: onde assistir futebol ao vivo e horários

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A quarta-feira, 10 de junho, está recheada de futebol com atrações imperdíveis! A agenda conta com jogos da La Liga 2, amistosos internacionais com potências como Portugal e Inglaterra, e três confrontos importantes pela Série B do Campeonato Brasileiro. Não perca nenhum lance e confira todos os horários e transmissões.

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A quarta-feira, 10 de junho, terá uma programação com bons atrativos no futebol internacional e nacional. A agenda reúne duelo pela La Liga 2, amistosos de seleções tradicionais e três partidas pela Série B do Campeonato Brasileiro.

No cenário internacional, a bola começa a rolar às 16h, com Málaga x Las Palmas, pela La Liga 2. O confronto abre a faixa da tarde e coloca em campo dois clubes conhecidos do futebol espanhol, em uma partida importante dentro do calendário da segunda divisão.

Na sequência, os amistosos de seleções ganham espaço. Às 16h45, Portugal x Nigéria promete ser um dos jogos mais interessantes do dia, colocando frente a frente uma potência europeia e uma seleção africana de força física, velocidade e tradição continental. Pouco depois, às 17h, Inglaterra x Costa Rica completa a agenda internacional.

No futebol brasileiro, a Série B concentra a programação da noite. Às 20h, o Goiás recebe o Novorizontino, enquanto Ceará x Avaí reúne dois clubes acostumados a disputar espaço na elite nacional. Mais tarde, às 21h, Sport x Athletic fecha a quarta-feira, em duelo que pode ter peso importante na disputa por posições em uma competição sempre equilibrada.

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Confira a agenda dos principais jogos desta quarta-feira, 10 de junho de 2026, com horários e canais:

FUTEBOL INTERNACIONAL

La Liga 2

16h00 – Málaga x Las Palmas – ESPN 4 e Disney+

Amistosos de Seleções

16h45 – Portugal x Nigéria – Sportv

17h00 – Inglaterra x Costa Rica – ESPN e Disney+

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FUTEBOL NACIONAL

Brasileirão Série B

20h00 – Goiás x Novorizontino – Disney+

20h00 – Ceará x Avaí – X Sports, Sportynet, ESPN e Disney+

21h00 – Sport x Athletic – Disney+