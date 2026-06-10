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Esporte

Jogos de hoje, quarta, 10 de junho: onde assistir futebol ao vivo e horários

Portugal x Nigéria e Inglaterra x Costa Rica são os destaques do dia. Saiba como assistir às transmissões ao vivo das partidas

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jun 2026, 06h00 | Atualizado em 10 jun 2026, 18h05
LEIRIA, PORTUGAL - JANUARY 28: General view inside the stadium prior to the Allianz Cup Final match between Sporting CP and FC Porto at Estadio Dr. Magalhaes Pessoa on January 28, 2023 in Leiria, Portugal. (Photo by Jose Manuel Alvarez/Quality Sport Images/Getty Images)
Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, vai ser o palco da partida entre Portugal e Nigéria nesta quarta, 10 (Jose Manuel Alvarez/Quality Sport Images/Getty Images)
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A quarta-feira, 10 de junho, terá uma programação com bons atrativos no futebol internacional e nacional. A agenda reúne duelo pela La Liga 2, amistosos de seleções tradicionais e três partidas pela Série B do Campeonato Brasileiro.

No cenário internacional, a bola começa a rolar às 16h, com Málaga x Las Palmas, pela La Liga 2. O confronto abre a faixa da tarde e coloca em campo dois clubes conhecidos do futebol espanhol, em uma partida importante dentro do calendário da segunda divisão.

Na sequência, os amistosos de seleções ganham espaço. Às 16h45, Portugal x Nigéria promete ser um dos jogos mais interessantes do dia, colocando frente a frente uma potência europeia e uma seleção africana de força física, velocidade e tradição continental. Pouco depois, às 17h, Inglaterra x Costa Rica completa a agenda internacional.

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No futebol brasileiro, a Série B concentra a programação da noite. Às 20h, o Goiás recebe o Novorizontino, enquanto Ceará x Avaí reúne dois clubes acostumados a disputar espaço na elite nacional. Mais tarde, às 21h, Sport x Athletic fecha a quarta-feira, em duelo que pode ter peso importante na disputa por posições em uma competição sempre equilibrada.

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Confira a agenda dos principais jogos desta quarta-feira, 10 de junho de 2026, com horários e canais:

FUTEBOL INTERNACIONAL

La Liga 2

  • 16h00 – Málaga x Las Palmas – ESPN 4 e Disney+

Amistosos de Seleções

  • 16h45 – Portugal x Nigéria – Sportv
  • 17h00 – Inglaterra x Costa Rica – ESPN e Disney+
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FUTEBOL NACIONAL

Brasileirão Série B

  • 20h00 – Goiás x Novorizontino – Disney+
  • 20h00 – Ceará x Avaí – X Sports, Sportynet, ESPN e Disney+
  • 21h00 – Sport x Athletic – Disney+
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