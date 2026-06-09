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Rayssa Leal é uma das atletas mais influentes do mundo, segundo revista Time

Revista elencou as 100 pessoas mais influentes no mundo dos esportes e skatista foi a única brasileira em destaque

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jun 2026, 18h55
Jovem skatista Rayssa Leal, com cabelos cacheados e boné branco, sorri segurando um troféu prateado com a sigla SLS em relevo, celebrando uma vitória
Rayssa é uma das atletas mais influentes do mundo nos dias de hoje (Ayush Kumar/Getty Images)
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Rayssa Leal é uma das atletas mais influentes do mundo, segundo revista Time Priorize VEJA no Google

A jovem Rayssa Leal tem, a cada ano, conquistado cada vez mais no skate. Além da medalhista olímpica brasileira mais jovem da história, a “Fadinha” também acumula seguidores nas redes sociais e ocupa uma posição de influência no mundo dos esportes. A importância da adolescente é tanta que, nesta terça-feira, 9, a Revista Time publicou uma lista das 100 pessoas mais influentes do esporte mundial, e Rayssa é a única brasileira entre os gigantes

A revista destaca a ligação de Rayssa com o skate desde a infância (como quando Tony Hawk, um dos maiores skatistas da história, compartilhou um vídeo da atleta criança lançando um heelflip em uma escada) e seus múltiplos prêmios. Duas medalhas olímpicas — bronze em 2024 e prata em 2020 — e atuais quatro vitórias no Super Crown da Liga Mundial de Skate Street marcam a vida ainda no início da atleta que, com 18 anos, já é uma das pessoas mais influentes do skate no planeta e uma das atletas mais comentadas do Brasil. 

A atleta se lesionou em março durante o Mundial de Skate em São Paulo, quando acabou diagnosticada com uma contusão óssea. Agora já recuperada, a Fadinha voltou às pistas e foi convocada para a Copa do Mundo de Skate Street de Roma, que acontece de 7 a 21 de junho.

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