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Esporte

Jogadores da seleção foram revelados por times do Brasil, Portugal e Suíça

Atletas também costumam passar por mais de um clube durante a base

Por Ígor Resende 9 jun 2026, 17h15 | Atualizado em 9 jun 2026, 17h36
Neymar, com cabelo loiro e barba, abraça Vinicius Jr, que sorri, ambos vestindo camisas amarelas da seleção brasileira de futebol, em campo
DOHA, QATAR - DECEMBER 05: Vinicius Junior of Brazil celebrates with Neymar after scoring his side's first goal during the FIFA World Cup Qatar 2022 Round of 16 match between Brazil and South Korea at Stadium 974 on December 05, 2022 in Doha, Qatar. (Photo by Alex Livesey - Danehouse/Getty Images)  (Alex Livesey - Danehouse/Getty Images)
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Jogadores da seleção foram revelados por times do Brasil, Portugal e Suíça Priorize VEJA no Google

Os 26 jogadores que irão disputar a Copa do Mundo pela seleção brasileira foram revelados em diferentes clubes, no Brasil e no exterior.

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Alguns deles chegaram a ter mais de uma formação na reta final, já que fizeram a estreia no profissional por um time e retornaram para a base no clube seguinte.

O goleiro Ederson e os atacantes Matheus Cunha e Raphinha tiveram a primeira oportunidade fora do país. Veja a lista abaixo:

Alisson – Internacional

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Ederson – Ribeirão (Portugal)
Weverton – Corinthians
Alex Sandro – Athletico-PR
Bremer – Desportivo Brasil / Atlético-MG
Danilo – América-MG

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Douglas Santos – Náutico
Gabriel Magalhães – Avaí
Ibañez – Sergipe / Fluminense
Léo Pereira – Athletico-PR
Marquinhos – Corinthians

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Bruno Guimarães – Audax
Casemiro – São Paulo
Danilo – Cajazeiras / Palmeiras
Ederson – Desportivo Brasil / Cruzeiro
Fabinho – Fluminense

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Lucas Paquetá – Flamengo
Endrick – Palmeiras
Gabriel Martinelli – Ituano
Igor Thiago – Cruzeiro
Luiz Henrique – Fluminense
Matheus Cunha – Coritiba / Sion (Suíça)
Neymar Jr. – Santos
Raphinha – Vitória de Guimarães (Portugal)
Rayan – Vasco
Vinicius Jr. – Flamengo

Confira os dias e horários dos jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo

  • Brasil x Marrocos – Sábado 13/06 – 19h
  • Brasil x Haiti – Sexta-feira 19/06 – 21h30
  • Brasil x Escócia – Quarta-feira 24/06 – 19h
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TAGS:
Copa do Mundo 2026
Seleção Brasileira de Futebol
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