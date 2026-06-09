Jogadores da seleção foram revelados por times do Brasil, Portugal e Suíça
Atletas também costumam passar por mais de um clube durante a basePor Ígor Resende 9 jun 2026, 17h15 | Atualizado em 9 jun 2026, 17h36
Os 26 jogadores que irão disputar a Copa do Mundo pela seleção brasileira foram revelados em diferentes clubes, no Brasil e no exterior.
Alguns deles chegaram a ter mais de uma formação na reta final, já que fizeram a estreia no profissional por um time e retornaram para a base no clube seguinte.
O goleiro Ederson e os atacantes Matheus Cunha e Raphinha tiveram a primeira oportunidade fora do país. Veja a lista abaixo:
Alisson – Internacional
Ederson – Ribeirão (Portugal)
Weverton – Corinthians
Alex Sandro – Athletico-PR
Bremer – Desportivo Brasil / Atlético-MG
Danilo – América-MG
Douglas Santos – Náutico
Gabriel Magalhães – Avaí
Ibañez – Sergipe / Fluminense
Léo Pereira – Athletico-PR
Marquinhos – Corinthians
Bruno Guimarães – Audax
Casemiro – São Paulo
Danilo – Cajazeiras / Palmeiras
Ederson – Desportivo Brasil / Cruzeiro
Fabinho – Fluminense
Lucas Paquetá – Flamengo
Endrick – Palmeiras
Gabriel Martinelli – Ituano
Igor Thiago – Cruzeiro
Luiz Henrique – Fluminense
Matheus Cunha – Coritiba / Sion (Suíça)
Neymar Jr. – Santos
Raphinha – Vitória de Guimarães (Portugal)
Rayan – Vasco
Vinicius Jr. – Flamengo
Confira os dias e horários dos jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo
- Brasil x Marrocos – Sábado 13/06 – 19h
- Brasil x Haiti – Sexta-feira 19/06 – 21h30
- Brasil x Escócia – Quarta-feira 24/06 – 19h