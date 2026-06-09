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Esporte

O Flamengo ganha protagonismo na Seleção Brasileira às vésperas da estreia na Copa

A provável escalação de Ancelotti devolve a um clube do país uma influência que parecia ter ficado no passado

Por Amauri Segalla Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jun 2026, 17h44 | Atualizado em 9 jun 2026, 17h55
RIO DE JANEIRO, BRAZIL - APRIL 19: Lucas Paquetá of Flamengo celebrates after scoring the team's second goal during the match between Flamengo and Bahia as part of Brasileirao 2026 at Maracana Stadium on April 19, 2026 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Ruano Carneiro/Getty Images)
Paquetá: seu nome ganha força para assumir a titularidade no meio de campo (Ruano Carneiro/Getty Images)
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As notícias que chegam dos Estados Unidos revelam que pelo menos uma torcida vai assistir a Brasil x Marrocos com um sorriso no rosto: a do Flamengo.

Carlo Ancelotti deve escalar o seguinte time para enfrentar os marroquinos: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Matheus Cunha, Raphinha e Vinicius Junior. Se a formação se confirmar, os rubro-negros terão o privilégio de viver uma experiência rara nestes novos tempos de Copa do Mundo: acompanhar a Seleção Brasileira e enxergar uma parcela considerável de sua identidade em campo.

Danilo na direita, Alex Sandro na esquerda, Paquetá no meio-campo. Três titulares vinculados ao clube carioca em uma equipe formada por atletas espalhados pelas principais ligas da Europa. Como se isso não bastasse, Vinicius Junior, hoje o principal nome do futebol brasileiro, também foi revelado na Gávea. Foi ali que deu os primeiros dribles, despertou a atenção do mercado internacional e iniciou a trajetória que o transformou no craque capaz de decidir partidas pelo Real Madrid.

A forte presença rubro-negra chama a atenção porque ocorre em um contexto muito diferente daquele de outros tempos. Até o fim do século passado, era natural que os grandes clubes nacionais fornecessem a espinha dorsal da Seleção. Hoje, porém, os talentos mais promissores deixam o país cada vez mais cedo, atraídos pelos gigantes europeus ainda na adolescência.

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Por isso, a presença de três titulares de uma mesma equipe brasileira em uma Copa do Mundo é algo incomum hoje em dia. Mais ainda porque não se trata de um elenco que exerce domínio absoluto sobre o futebol nacional. O Flamengo realiza uma excelente temporada, possui um dos grupos mais qualificados da América do Sul, mas ocupa a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Quem aparece no topo da tabela é o Palmeiras – curiosamente, sem nenhum representante entre os escolhidos de Ancelotti.

Outro aspecto interessante é que nem mesmo entre os flamenguistas há consenso sobre algumas das escolhas de Ancelotti. Danilo e Alex Sandro desembarcaram no Rio cercados por expectativa após longa carreira na Europa, mas não são unanimidade entre os torcedores.

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Se o Brasil fizer uma grande campanha, a numerosa presença de rubro-negros será interpretada como demonstração da força do clube. Se o desempenho ficar abaixo das expectativas, Ancelotti inevitavelmente será questionado sobre os critérios que o levaram a apostar suas fichas em jogadores ligados ao Flamengo.

Até que a bola role, uma certeza permanece. Se a Seleção pertence a todos os brasileiros, desta vez os flamenguistas terão razões de sobra para chamá-la de sua.

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Carlo Ancelotti
Copa do Mundo 2026
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